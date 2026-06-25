Рябков указал на необходимость адаптировать работу банка БРИКС к санкциям

Краткий пересказ от РИА ИИ Москву не устраивают некоторые элементы в практике Нового банка развития (НБР) БРИКС, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

НБР остается важным стратегическим партнером для России, и необходимо найти механизм для полноценной реализации проектов в условиях санкционного давления.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москву не устраивают некоторые элементы в практике Нового банка развития (НБР) БРИКС, однако этот институт остается важным стратегическим партнером, и необходимо найти механизм для полноценной реализации проектов с Россией в условиях санкционного давления, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нас не устраивают некоторые элементы той бизнес-практики, которой придерживается Новый банк развития , но сам по себе институт очень важен и ценен, и у него есть глубокий фундаментальный опыт работы, в том числе на российском направлении", - сказал Рябков в беседе с "Известиями"

По его словам, необходимо найти работоспособную схему, которая позволила бы в нынешних условиях санкционного давления обеспечивать нормальную реализацию совместных проектов.

НБР, созданный странами БРИКС для финансирования проектов развития и инфраструктуры, приостановил кредитование проектов в России в 2022 году из-за западных санкций.