Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявил, что блок ХДС/ХСС оставил свой патриотизм в Киеве.

Фронмайер отметил, что Германия находит миллиарды евро для других, но не может выделить средства своим пенсионерам, военнослужащим и семьям.

БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), входящий в правую коалицию, оставил свой патриотизм в Киеве, заявил депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер.

"Я не знаю, где вы оставили свою любовь к Родине. Возможно, в Киеве. Возможно, на украинских радарах. Но не нужно читать нам нотации о патриотизме, потому что у вас его нет", - сказал Фронмайер на заседании бундестага, отвечая на вопрос депутата от ХДС/ХСС. Запись выступления оппозиционного немецкого политика опубликовал YouTube-канал парламентской фракции АдГ.

Фронмайер также объяснил, что если Германия всегда находит миллиарды евро для других, но не может выделить ни цента своим пенсионерам, военнослужащим и семьям, то оно не работает в интересах немцев.