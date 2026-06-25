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Немецкие власти оставили свой патриотизм в Киеве, заявил депутат АдГ - РИА Новости, 25.06.2026
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Немецкие власти оставили свой патриотизм в Киеве, заявил депутат АдГ

Депутат Фронмайер: блок ХДС/ХСС оставил свой патриотизм в Киеве

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявил, что блок ХДС/ХСС оставил свой патриотизм в Киеве.
  • Фронмайер отметил, что Германия находит миллиарды евро для других, но не может выделить средства своим пенсионерам, военнослужащим и семьям.
БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), входящий в правую коалицию, оставил свой патриотизм в Киеве, заявил депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер.
"Я не знаю, где вы оставили свою любовь к Родине. Возможно, в Киеве. Возможно, на украинских радарах. Но не нужно читать нам нотации о патриотизме, потому что у вас его нет", - сказал Фронмайер на заседании бундестага, отвечая на вопрос депутата от ХДС/ХСС. Запись выступления оппозиционного немецкого политика опубликовал YouTube-канал парламентской фракции АдГ.
Фронмайер также объяснил, что если Германия всегда находит миллиарды евро для других, но не может выделить ни цента своим пенсионерам, военнослужащим и семьям, то оно не работает в интересах немцев.
Политик от АдГ Евгений Шмидт ранее заявлял РИА Новости, что коррумпированный украинский режим тратит средства немецких налогоплательщиков без какой-либо отчетности и немецкие политики этому рукоплещут.
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