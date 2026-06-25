В Белгородской области погиб житель при атаке FPV-дрона по автомобилю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Краснояружском округе Белгородской области погиб мирный житель в результате удара дрона ВСУ по автомобилю.
- Атака произошла в районе хутора Фищево.
БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в Краснояружском округе Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по автомобилю, сообщили в региональном оперштабе.
Уточняется, что от полученных ранений мужчина скончался на месте.
В ведомстве принесли слова соболезнования семье погибшего.
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22 июня 2022, 17:18