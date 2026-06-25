Глава СКР ждет доклад по делу о ЧП с футбольными воротами на Сахалине

"Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Сахалинской области Курочкину П.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении центрального аппарата ведомства.

Железная конструкция рухнула на 11-летнего подростка на дворовой спортплощадке в Южно-Сахалинске, его госпитализировали с травмами. По данным прокуратуры региона, ворота не были закреплены.