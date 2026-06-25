Рейтинг@Mail.ru
Глава СКР ждет доклад по делу о ЧП с футбольными воротами на Сахалине - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:30 25.06.2026
Глава СКР ждет доклад по делу о ЧП с футбольными воротами на Сахалине

Бастрыкин ждет доклад по делу о падении футбольных ворот на ребенка на Сахалине

© Фото : СК РоссииПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : СК России
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Южно-Сахалинске на малолетнего мальчика упали футбольные ворота, в результате чего он получил многочисленные травмы головы и лица.
  • Региональный СУСК расследует уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
  • Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования этого уголовного дела.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июн – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования факта травмирования малолетнего футбольными воротами в Сахалинской области, сообщает пресс-служба ведомства.
По ее информации, во дворе жилого дома в городе Южно-Сахалинске на малолетнего упали футбольные ворота, в результате чего он получил многочисленные травмы головы и лица. Региональный СУСК по данному факту расследует уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Перми проверят сообщения о падении шведской стенки с ребенком в школе
22 января, 15:15
"Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Сахалинской области Курочкину П.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении центрального аппарата ведомства.
Железная конструкция рухнула на 11-летнего подростка на дворовой спортплощадке в Южно-Сахалинске, его госпитализировали с травмами. По данным прокуратуры региона, ворота не были закреплены.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
В Перми возбудили дело после падения ребенка с каталки в больнице
26 апреля, 15:10
 
ПроисшествияРоссияСахалинская областьЮжно-СахалинскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала