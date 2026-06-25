Глава СКР ждет доклад по делу о ЧП с футбольными воротами на Сахалине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Южно-Сахалинске на малолетнего мальчика упали футбольные ворота, в результате чего он получил многочисленные травмы головы и лица.
- Региональный СУСК расследует уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
- Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования этого уголовного дела.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июн – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования факта травмирования малолетнего футбольными воротами в Сахалинской области, сообщает пресс-служба ведомства.
По ее информации, во дворе жилого дома в городе Южно-Сахалинске на малолетнего упали футбольные ворота, в результате чего он получил многочисленные травмы головы и лица. Региональный СУСК по данному факту расследует уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Сахалинской области Курочкину П.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении центрального аппарата ведомства.
Железная конструкция рухнула на 11-летнего подростка на дворовой спортплощадке в Южно-Сахалинске, его госпитализировали с травмами. По данным прокуратуры региона, ворота не были закреплены.