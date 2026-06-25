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Визовый центр Италии уведомил россиян об увеличении сроков выдачи виз - РИА Новости, 25.06.2026
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17:36 25.06.2026
Визовый центр Италии уведомил россиян об увеличении сроков выдачи виз

АТОР: визовый центр Италии уведомил россиян об увеличении сроков выдачи виз

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВизовый центр Италии в Москве
Визовый центр Италии в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Визовый центр Италии в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визовый центр Италии уведомил о увеличении времени обработки документов на визу до более чем 60 дней.
  • Увеличение сроков обработки документов связано с высоким числом заявок.
  • Подавать заявление на визу рекомендуется не позднее чем за три месяца до путешествия.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Визовый центр Италии уведомил россиян об увеличении времени обработки документов на визу, теперь оно составляет более 60 дней, в то время как ранее - 40 дней, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Визовый центр VMS уведомил о продлении времени обработки документов. Сейчас оно составляет более 60 дней, тогда как еще недавно верхней планкой считались 40 дней", - говорится в сообщении АТОР.
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Согласно уведомлению, которое приводит ассоциация, увеличение сроков обработки документов связано "с высоким числом заявок".
Так, в официальной рекомендации визового центра говорится, что подавать заявление на визу необходимо не позднее чем за три месяца до путешествия.
При этом в Москве запись на подачу сейчас открыта на середину июля, иногда появляются слоты и на более ранние даты. "Хорошая новость для заявителей: процент одобрения у Италии уверенно держится на уровне выше 90%", - добавили в АТОР.
Там подчеркнули, что в 2025 году Италия выдала россиянам около 160 тысяч шенгенских виз, что является одним из самых высоких показателей среди стран ЕС.
"На этом фоне тенденция выглядит противоречиво: отказы снижаются, но визы становятся короткими и ориентированными на разовые поездки, а не на долгосрочную мобильность", - заключили в ассоциации.
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