Визовый центр Италии уведомил россиян об увеличении сроков выдачи виз

Краткий пересказ от РИА ИИ Визовый центр Италии уведомил о увеличении времени обработки документов на визу до более чем 60 дней.

Увеличение сроков обработки документов связано с высоким числом заявок.

Подавать заявление на визу рекомендуется не позднее чем за три месяца до путешествия.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Визовый центр Италии уведомил россиян об увеличении времени обработки документов на визу, теперь оно составляет более 60 дней, в то время как ранее - 40 дней, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Визовый центр VMS уведомил о продлении времени обработки документов. Сейчас оно составляет более 60 дней, тогда как еще недавно верхней планкой считались 40 дней", - говорится в сообщении АТОР

Согласно уведомлению, которое приводит ассоциация, увеличение сроков обработки документов связано "с высоким числом заявок".

Так, в официальной рекомендации визового центра говорится, что подавать заявление на визу необходимо не позднее чем за три месяца до путешествия.

При этом в Москве запись на подачу сейчас открыта на середину июля, иногда появляются слоты и на более ранние даты. "Хорошая новость для заявителей: процент одобрения у Италии уверенно держится на уровне выше 90%", - добавили в АТОР.

Там подчеркнули, что в 2025 году Италия выдала россиянам около 160 тысяч шенгенских виз, что является одним из самых высоких показателей среди стран ЕС.