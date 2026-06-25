АТОР: информации о пострадавших в Венесуэле туристов из России нет

Краткий пересказ от РИА ИИ Информации о пострадавших от землетрясения в Венесуэле организованных туристах из России на данный момент нет, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Информации о пострадавших от землетрясения в Венесуэле организованных туристах из России на данный момент нет, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ночью у берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. По данным Национальной геологической службы США , всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Они произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Ведомство также объявило угрозу цунами. Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что после серии мощных землетрясений в стране были зафиксированы разрушения строений, включая жилые, в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон.

"По данным АТОР, на данный момент информации о пострадавших организованных туристах из России нет", - сообщили в АТОР.

Там указали, что основным направлением для российских туристов в Венесуэле был остров Маргарита. При этом чартерные программы туда были прекращены еще в декабре 2025 года.

"Сейчас на острове могут находиться лишь единичные самостоятельные туристы, прибывшие с пересадками", - добавили в ассоциации.

При этом остров Маргарита практически не пострадал от стихии, хотя подземные толчки там ощущались. Отмечается, что сведений о пострадавших россиянах к туроператорам не поступало.

В ассоциации подчеркнули, что по предварительным данным, организованных российских туристов в пострадавшем Каракасе также нет. Вместе с тем в столице Венесуэлы могут находиться самостоятельные путешественники из России и постоянно проживающие там соотечественники.