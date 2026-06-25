Рейтинг@Mail.ru
АТОР: информации о пострадавших в Венесуэле туристов из России нет - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:43 25.06.2026 (обновлено: 09:09 25.06.2026)
АТОР: информации о пострадавших в Венесуэле туристов из России нет

АТОР: информации о пострадавших при землетрясении в Венесуэле туристов из РФ нет

© РИА НовостиЗемлетрясение в Венесуэле
Землетрясение в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости
Землетрясение в Венесуэле
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Информации о пострадавших от землетрясения в Венесуэле организованных туристах из России на данный момент нет, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Информации о пострадавших от землетрясения в Венесуэле организованных туристах из России на данный момент нет, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ночью у берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. По данным Национальной геологической службы США, всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Они произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Ведомство также объявило угрозу цунами. Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что после серии мощных землетрясений в стране были зафиксированы разрушения строений, включая жилые, в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон.
Землетрясение в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Очевидец рассказал, какие здание рухнули из-за землетрясения в Венесуэле
08:53
"По данным АТОР, на данный момент информации о пострадавших организованных туристах из России нет", - сообщили в АТОР.
Там указали, что основным направлением для российских туристов в Венесуэле был остров Маргарита. При этом чартерные программы туда были прекращены еще в декабре 2025 года.
"Сейчас на острове могут находиться лишь единичные самостоятельные туристы, прибывшие с пересадками", - добавили в ассоциации.
При этом остров Маргарита практически не пострадал от стихии, хотя подземные толчки там ощущались. Отмечается, что сведений о пострадавших россиянах к туроператорам не поступало.
В ассоциации подчеркнули, что по предварительным данным, организованных российских туристов в пострадавшем Каракасе также нет. Вместе с тем в столице Венесуэлы могут находиться самостоятельные путешественники из России и постоянно проживающие там соотечественники.
АТОР продолжает следить за ситуацией и уточняет информацию, указали там.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
США направляют в Венесуэлу медиков и спасателей, заявил Рубио
08:39
 
ВенесуэлаАссоциация туроператоров России (АТОР)РоссияСШАЗемлетрясение в Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала