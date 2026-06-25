В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Волоконовском округе Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, в результате чего мирный житель получил множественные осколочные ранения.
- Под атаку ВСУ также попали ряд населенных пунктов Шебекинского, Белгородского, Ракитянского, Грайворонского и Краснояружского округов.
БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Мирный житель получил множественные осколочные ранения в Волоконовском округе Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль, сообщили в региональном оперштабе.
"В селе Волчья Александровка Волоконовского округа дрон атаковал автомобиль. Мужчину, получившего множественные осколочные ранения лица и тела, бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
По информации ведомства, под атаку дронов ВСУ также попали ряд населенных пунктов Шебекинского, Белгородского, Ракитянского, Грайворонского и Краснояружского округов.
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