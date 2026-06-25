Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области из-за атак дронов ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 25.06.2026 (обновлено: 16:08 25.06.2026)
В Белгородской области из-за атак дронов ВСУ ранены два человека

Два человека ранены в Белгородской области из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ракитянском и Краснояружском округах Белгородской области два человека ранены в результате атак дронов ВСУ.
  • Атакам дронов ВСУ подверглись также село Волчья Александровка Волоконовского округа, поселок Красная Яруга, села Маломихайловка и Нежеголь Шебекинского округа.
БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Два человека ранены в Ракитянском и Краснояружском округах Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил региональный оперштаб.
"ВСУ атаковали четыре муниципалитета. Пострадали два человека. В селе Трефиловка Ракитянского округа в результате атаки дрона на трактор у мужчины множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и ноги", - говорится сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Уточняется, что за медицинской помощью обратился еще один мужчина, пострадавший в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в районе села Фищево Краснояружского округа. У пострадавшего диагностирована акубаротравма, лечение он продолжит амбулаторно.
Также, по данным ведомства, атакам дронов ВСУ подверглись село Волчья Александровка Волоконовского округа, поселок Красная Яруга, в Шебекинском округе села Маломихайловка и Нежеголь.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
В Белгородской области мужчина получил ранение из-за дрона ВСУ
23 июня, 18:59
 
ПроисшествияБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала