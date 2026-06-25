В Белгородской области из-за атак дронов ВСУ ранены два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ракитянском и Краснояружском округах Белгородской области два человека ранены в результате атак дронов ВСУ.
- Атакам дронов ВСУ подверглись также село Волчья Александровка Волоконовского округа, поселок Красная Яруга, села Маломихайловка и Нежеголь Шебекинского округа.
БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Два человека ранены в Ракитянском и Краснояружском округах Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил региональный оперштаб.
"ВСУ атаковали четыре муниципалитета. Пострадали два человека. В селе Трефиловка Ракитянского округа в результате атаки дрона на трактор у мужчины множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и ноги", - говорится сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Уточняется, что за медицинской помощью обратился еще один мужчина, пострадавший в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в районе села Фищево Краснояружского округа. У пострадавшего диагностирована акубаротравма, лечение он продолжит амбулаторно.
Также, по данным ведомства, атакам дронов ВСУ подверглись село Волчья Александровка Волоконовского округа, поселок Красная Яруга, в Шебекинском округе села Маломихайловка и Нежеголь.