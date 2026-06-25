В Белгородской области из-за атак дронов ВСУ ранены два человека

БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Два человека ранены в Ракитянском и Краснояружском округах Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил региональный оперштаб.

Уточняется, что за медицинской помощью обратился еще один мужчина, пострадавший в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в районе села Фищево Краснояружского округа. У пострадавшего диагностирована акубаротравма, лечение он продолжит амбулаторно.