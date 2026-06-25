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Россиянин получил семь суток ареста за скандал при покупке мороженого - РИА Новости, 25.06.2026
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07:44 25.06.2026
Россиянин получил семь суток ареста за скандал при покупке мороженого

Житель Астраханской области получил семь суток ареста за скандал в магазине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Астраханской области устроил скандал в магазине, ругаясь на продавщицу, размахивая руками и бросая в нее сдачу.
  • Суд назначил ему семь суток ареста за мелкое хулиганство, приняв во внимание его предыдущую административную ответственность.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Житель Астраханской области получил семь суток ареста за скандал в магазине, в ходе которого он ругался на продавщицу, размахивал руками и бросался сдачей, выданной ему при покупке мороженого, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В помещении магазина мужчина матерился и кричал на продавщицу, размахивая руками. По словам потерпевшей, он также бросался в нее сдачей. На гражданина был составлен протокол по статье КоАП о мелком хулиганстве. В судебном заседании он признал вину.
Суд в Астраханской области назначил семь суток ареста, приняв во внимание, что ранее граждан уже привлекался к административной ответственности, заключается в материалах. Причина скандала в судебных документах не раскрывается.
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