Россиянин получил семь суток ареста за скандал при покупке мороженого

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Житель Астраханской области получил семь суток ареста за скандал в магазине, в ходе которого он ругался на продавщицу, размахивал руками и бросался сдачей, выданной ему при покупке мороженого, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В помещении магазина мужчина матерился и кричал на продавщицу, размахивая руками. По словам потерпевшей, он также бросался в нее сдачей. На гражданина был составлен протокол по статье КоАП о мелком хулиганстве. В судебном заседании он признал вину.