В СПЧ назвали удаление VK из App Store цифровым террором

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Член СПЧ Элина Сидоренко назвала решение Apple удалить VK из App Store примером цифрового террора, так как людей лишают фундаментальных прав.
- По ее словам, решение Apple — это звено в цепочке продуманной политики западных IT-гигантов против Москвы.
- Сидоренко отметила, что Россия создала собственную инфраструктуру и достигла цифровой самостоятельности, что вызывает "бешенство" у западных оппонентов.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Решение Apple удалить VK из App Store является примером цифрового террора, так как людей лишают фундаментальных прав, в том числе на доступ к общению и медицине, заявила член СПЧ, руководитель АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко.
По ее словам, решение Apple - это не случайность, а звено в цепочке продуманной политики, которую западные IT-гиганты развернули против России. Она подчеркнула, что под удар попала платформа, которой никогда не было в санкционных перечнях. Это переводит конфликт из области формальных ограничений в плоскость дискриминации по ценностному признаку.
"Когда доступ к общению, деньгам и медицине ставят в зависимость от политической погоды на Западе - это прямое посягательство на основы нашей жизни. По сути, это цифровой террор: людей лишают фундаментальных прав без суда и следствия. А то, что Apple не предъявила никаких претензий к правилам VK, только подтверждает: решение принято не по факту, а по принципу", - сказала Сидоренко, слова которой приводят в канале СПЧ на платформе "Макс".
В то же время член СПЧ отметила, что в России, заранее понимая неизбежность такого давления, уже создали собственную инфраструктуру: сервисы, магазины приложений, цифровую среду, и пришли к цифровой самостоятельности.
"Именно эта наша независимость и бесит западных оппонентов больше всего. Они привыкли держать мир на крючке своих технологий. А мы с этого крючка соскочили. Поэтому каждый новый запрет с их стороны - это не удар по нам, это жест отчаяния. Они уже не могут нас догнать, могут только хлопнуть дверью. И каждый такой хлопок - лучшее подтверждение того, что мы выбрали правильную дорогу", - добавила Сидоренко.