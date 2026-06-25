В СПЧ назвали удаление VK из App Store цифровым террором

"Именно эта наша независимость и бесит западных оппонентов больше всего. Они привыкли держать мир на крючке своих технологий. А мы с этого крючка соскочили. Поэтому каждый новый запрет с их стороны - это не удар по нам, это жест отчаяния. Они уже не могут нас догнать, могут только хлопнуть дверью. И каждый такой хлопок - лучшее подтверждение того, что мы выбрали правильную дорогу", - добавила Сидоренко.