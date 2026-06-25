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В СПЧ назвали удаление VK из App Store цифровым террором - РИА Новости, 25.06.2026
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20:21 25.06.2026
В СПЧ назвали удаление VK из App Store цифровым террором

Сидоренко назвала удаление VK из App Store примером цифрового террора

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член СПЧ Элина Сидоренко назвала решение Apple удалить VK из App Store примером цифрового террора, так как людей лишают фундаментальных прав.
  • По ее словам, решение Apple — это звено в цепочке продуманной политики западных IT-гигантов против Москвы.
  • Сидоренко отметила, что Россия создала собственную инфраструктуру и достигла цифровой самостоятельности, что вызывает "бешенство" у западных оппонентов.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Решение Apple удалить VK из App Store является примером цифрового террора, так как людей лишают фундаментальных прав, в том числе на доступ к общению и медицине, заявила член СПЧ, руководитель АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко.
По ее словам, решение Apple - это не случайность, а звено в цепочке продуманной политики, которую западные IT-гиганты развернули против России. Она подчеркнула, что под удар попала платформа, которой никогда не было в санкционных перечнях. Это переводит конфликт из области формальных ограничений в плоскость дискриминации по ценностному признаку.
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"Когда доступ к общению, деньгам и медицине ставят в зависимость от политической погоды на Западе - это прямое посягательство на основы нашей жизни. По сути, это цифровой террор: людей лишают фундаментальных прав без суда и следствия. А то, что Apple не предъявила никаких претензий к правилам VK, только подтверждает: решение принято не по факту, а по принципу", - сказала Сидоренко, слова которой приводят в канале СПЧ на платформе "Макс".
В то же время член СПЧ отметила, что в России, заранее понимая неизбежность такого давления, уже создали собственную инфраструктуру: сервисы, магазины приложений, цифровую среду, и пришли к цифровой самостоятельности.
"Именно эта наша независимость и бесит западных оппонентов больше всего. Они привыкли держать мир на крючке своих технологий. А мы с этого крючка соскочили. Поэтому каждый новый запрет с их стороны - это не удар по нам, это жест отчаяния. Они уже не могут нас догнать, могут только хлопнуть дверью. И каждый такой хлопок - лучшее подтверждение того, что мы выбрали правильную дорогу", - добавила Сидоренко.
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