VK: Apple удалила приложения из App Store без предупреждения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Apple удалила из App Store несколько приложений VK без предупреждений в одностороннем порядке.
- В VK заявили, что это ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Apple удалила из App Store ряд приложений VK без предупреждений в одностороннем порядке, рассказали РИА Новости в российской компании.
Ранее в четверг корреспондент РИА Новости заметил, что приложения "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер" и "Дзен" пропали из App Store. В VK агентству факт удаления подтвердили.
"Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила приложения VK. Своими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов: соцсетям, мессенджерам, видеоплатформам, электронной почте и образовательным продуктам", - прокомментировали в компании.