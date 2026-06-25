VK: Apple удалила приложения из App Store без предупреждения

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Apple удалила из App Store ряд приложений VK без предупреждений в одностороннем порядке, рассказали РИА Новости в российской компании.

Ранее в четверг корреспондент РИА Новости заметил, что приложения "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер" и "Дзен" пропали из App Store. В VK агентству факт удаления подтвердили.