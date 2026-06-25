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VK: Apple удалила приложения из App Store без предупреждения - РИА Новости, 25.06.2026
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11:33 25.06.2026 (обновлено: 11:44 25.06.2026)
VK: Apple удалила приложения из App Store без предупреждения

VK: приложения из App Store удалили без предупреждения в одностороннем порядке

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтраница социальной сети "Вконтакте" на экране смартфона
Страница социальной сети Вконтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Apple удалила из App Store несколько приложений VK без предупреждений в одностороннем порядке.
  • В VK заявили, что это ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Apple удалила из App Store ряд приложений VK без предупреждений в одностороннем порядке, рассказали РИА Новости в российской компании.
Ранее в четверг корреспондент РИА Новости заметил, что приложения "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер" и "Дзен" пропали из App Store. В VK агентству факт удаления подтвердили.
"Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила приложения VK. Своими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов: соцсетям, мессенджерам, видеоплатформам, электронной почте и образовательным продуктам", - прокомментировали в компании.
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