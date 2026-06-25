Anthropic обвинила Alibaba в мошенничестве с моделью Claude

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская компания Anthropic обвинила китайскую компанию Alibaba Group в попытках получить «незаконный» доступ к своей модели искусственного интеллекта Claude.
- Anthropic утверждает, что Alibaba использовала 25 тысяч мошеннических профилей для взаимодействия с моделью Claude с апреля по июнь.
- Anthropic призвала Вашингтон наказывать фирмы, которые используют метод дистилляции для сбора данных с целью создания собственных моделей ИИ.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Американская компания Anthropic обвинила китайскую компанию Alibaba Group в попытках получить "незаконный" доступ к своей модели искусственного интеллекта Claude с использованием тысяч мошеннических учетных записей, передает агентство Блумберг со ссылкой на письмо Anthropic.
"Anthropic заявила, что кампания, проводимая операторами, связанными с лабораторией искусственного интеллекта Qwen компании Alibaba, была направлена на наиболее ценные возможности Claude, включая разработку программного обеспечения и агентное мышление", - сообщил Блумберг со ссылкой на письмо компании, отправленное нескольким американским сенаторам и чиновникам Белого дома.
Как уточняет агентство со ссылкой на письмо, к которому оно получило доступ, Anthropic утверждает, что были задействованы 25 тысяч мошеннических профилей, которые взаимодействовали с моделью Claude с апреля по июнь.
"Подобные атаки с использованием дистилляции осуществляются незаконно, систематически и в промышленных масштабах с целью присвоения передовых американских технологий искусственного интеллекта.... и их последующей выдачи за собственные - без несения затрат на обучение и научно-исследовательские работы, необходимых для создания этих передовых моделей", - цитирует агентство письмо Anthropic.
В своем письме американская компания призвала Вашингтон наказывать фирмы, которые используют метод дистилляции для сбора данных, направленных на создание собственных моделей ИИ, по данным агентства.
Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.