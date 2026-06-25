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Anthropic обвинила Alibaba в мошенничестве с моделью Claude - РИА Новости, 25.06.2026
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03:56 25.06.2026
Anthropic обвинила Alibaba в мошенничестве с моделью Claude

Anthropic обвинила Alibaba в попытке получить незаконный доступ к Claude

© AP Photo / Patrick SisonСтраница сайта компании Anthropic и ее логотип на экране компьютера
Страница сайта компании Anthropic и ее логотип на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Patrick Sison
Страница сайта компании Anthropic и ее логотип на экране компьютера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская компания Anthropic обвинила китайскую компанию Alibaba Group в попытках получить «незаконный» доступ к своей модели искусственного интеллекта Claude.
  • Anthropic утверждает, что Alibaba использовала 25 тысяч мошеннических профилей для взаимодействия с моделью Claude с апреля по июнь.
  • Anthropic призвала Вашингтон наказывать фирмы, которые используют метод дистилляции для сбора данных с целью создания собственных моделей ИИ.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Американская компания Anthropic обвинила китайскую компанию Alibaba Group в попытках получить "незаконный" доступ к своей модели искусственного интеллекта Claude с использованием тысяч мошеннических учетных записей, передает агентство Блумберг со ссылкой на письмо Anthropic.
"Anthropic заявила, что кампания, проводимая операторами, связанными с лабораторией искусственного интеллекта Qwen компании Alibaba, была направлена ​​на наиболее ценные возможности Claude, включая разработку программного обеспечения и агентное мышление", - сообщил Блумберг со ссылкой на письмо компании, отправленное нескольким американским сенаторам и чиновникам Белого дома.
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Как уточняет агентство со ссылкой на письмо, к которому оно получило доступ, Anthropic утверждает, что были задействованы 25 тысяч мошеннических профилей, которые взаимодействовали с моделью Claude с апреля по июнь.
"Подобные атаки с использованием дистилляции осуществляются незаконно, систематически и в промышленных масштабах с целью присвоения передовых американских технологий искусственного интеллекта.... и их последующей выдачи за собственные - без несения затрат на обучение и научно-исследовательские работы, необходимых для создания этих передовых моделей", - цитирует агентство письмо Anthropic.
В своем письме американская компания призвала Вашингтон наказывать фирмы, которые используют метод дистилляции для сбора данных, направленных на создание собственных моделей ИИ, по данным агентства.
Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.
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