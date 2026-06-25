На Багамах акула напала на ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Акула напала на 12-летнего американского мальчика во время купания на Багамских островах.
- Ребенок получил травмы и был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.
МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Акула напала на 12-летнего американского мальчика во время купания на Багамских островах, ребенок получил травмы и был госпитализирован, сообщила Королевская полиция Багамских островов.
"Полиция получила информацию о том, что 12-летнего американского мальчика перевозят на лодке в Нью-Провиденс после нападения акулы в Стэниел-Кей на Экзуме", - говорится в сообщении в соцсетях багамской полиции.
Инцидент произошел во время экскурсии в районе островов Экзума-Кейс. Мальчик плавал вместе со своим братом, когда на него напала акула. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. По последним данным, его состояние оценивается как стабильное.
Стэниел-Кей расположен в центральной части Багамского архипелага и является одним из популярных туристических направлений на островах Экзума.
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