На Багамах акула напала на ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ Акула напала на 12-летнего американского мальчика во время купания на Багамских островах.

Ребенок получил травмы и был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Акула напала на 12-летнего американского мальчика во время купания на Багамских островах, ребенок получил травмы и был госпитализирован, сообщила Королевская полиция Багамских островов.

"Полиция получила информацию о том, что 12-летнего американского мальчика перевозят на лодке в Нью-Провиденс после нападения акулы в Стэниел-Кей на Экзуме", - говорится в сообщении в соцсетях багамской полиции.

Инцидент произошел во время экскурсии в районе островов Экзума-Кейс. Мальчик плавал вместе со своим братом, когда на него напала акула. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. По последним данным, его состояние оценивается как стабильное.