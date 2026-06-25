Актрису Марию Порошину экстренно госпитализировали в Москве, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Порошина была экстренно госпитализирована в Москве.

У актрисы диагностировали транзиторную ишемическую атаку (микроинсульт), она страдает от хронических проблем с щитовидной железой и гипертонией.

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российскую актрису Марию Порошину экстренно госпитализировали в Москве, пишет Российскую актрису Марию Порошину экстренно госпитализировали в Москве, пишет Life.

"Накануне вечером артистке резко стало плохо — прибывшие врачи диагностировали у нее транзиторную ишемическую атаку (микроинсульт)", — говорится в материале.

По данным СМИ, сейчас за здоровьем 52-летней актрисы наблюдают медики. Как пишет Life, Порошина страдает от хронических проблем с щитовидной железой, а также от гипертонии.