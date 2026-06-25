В Геослужбе США рассказали, сколько продолжатся афтершоки в Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ В Венесуэле произошли две серии мощных землетрясений с магнитудой 7,2 и 7,5.

Афтершоки после землетрясений в Венесуэле могут продолжаться от нескольких месяцев до года.

Власти Венесуэлы сообщили о гибели по меньшей мере 164 человек, 971 ранен, разрушены жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы.

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Афтершоки после землетрясений, произошедших в Венесуэле, могут продолжаться от нескольких месяцев до года, заявил РИА Новости помощник координатора программы Геологической службы США по опасности землетрясений Уильям Барнхарт.

"После этого землетрясения подземные толчки, вероятно, будут продолжаться от нескольких месяцев до года. Некоторые из них при этом могут быть достаточно сильными, чтобы вызвать мощные толчки и еще больший ущерб", - заявил Барнхарт.

При этом он отметил, что частота и магнитуда афтершоков со временем, скорее всего, будет снижаться.

Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США , составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. Власти сообщили, что по меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.