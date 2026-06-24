Назван способ сэкономить на оплате ЖКУ летом

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. С наступлением лета у россиян появляется возможность сократить коммунальные платежи. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал агентству " С наступлением лета у россиян появляется возможность сократить коммунальные платежи. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал агентству " Прайм ", как пересмотреть свои привычки и не переплачивать за ресурсы.

"Лето, на мой взгляд, подходящее время, чтобы пересмотреть коммунальные траты без лишних сложностей. Причем сделать это вполне реально, если знать несколько простых моментов", — отмечает эксперт.

В летних квитанциях не должно быть графы за отопление, если регион перешел на оплату по факту потребления. В случае ее появления стоит обратиться в управляющую компанию для уточнения.

Также эксперт советует использовать ночные тарифы на электроэнергию, которые могут быть в три раза ниже дневных, и своевременно проводить поверку счетчиков воды с внесением данных в систему "Аршин".