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Назван способ сэкономить на оплате ЖКУ летом - РИА Новости, 24.06.2026
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03:10 24.06.2026
Назван способ сэкономить на оплате ЖКУ летом

Аналитик Бондарь посоветовал перейти на ночные тарифы на электроэнергию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчета на оплату ЖКХ
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Счета на оплату ЖКХ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. С наступлением лета у россиян появляется возможность сократить коммунальные платежи. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал агентству "Прайм", как пересмотреть свои привычки и не переплачивать за ресурсы.
"Лето, на мой взгляд, подходящее время, чтобы пересмотреть коммунальные траты без лишних сложностей. Причем сделать это вполне реально, если знать несколько простых моментов", — отмечает эксперт.
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В летних квитанциях не должно быть графы за отопление, если регион перешел на оплату по факту потребления. В случае ее появления стоит обратиться в управляющую компанию для уточнения.
Также эксперт советует использовать ночные тарифы на электроэнергию, которые могут быть в три раза ниже дневных, и своевременно проводить поверку счетчиков воды с внесением данных в систему "Аршин".
Кроме того, управляющая компания обязана ежегодно предлагать жильцам меры по энергосбережению дома, заключил Бондарь.
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Дмитрий БондарьОбществоЖКХРоссия
 
 
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