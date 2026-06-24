"Это пройдет". На Западе сделали заявление о пересмотре отношений с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Ларри Джонсон заявил, что из-за надвигающегося энергетического кризиса западные страны могут пересмотреть отношения с Россией.

Ларри Джонсон считает, что энергетический кризис может заставить европейские страны стремиться к восстановлению деловых связей с Россией.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Из-за надвигающегося энергетического кризиса западные страны могут пересмотреть отношения с Россией, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Из-за надвигающегося энергетического кризиса западные страны могут пересмотреть отношения с Россией, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала

"Великобритания, Франция Италия смогли избежать дефицита дешевого топлива благодаря поставкам нефти из стратегических запасов США. Но скоро это пройдет. Сам Дональд Трамп на прошлой неделе сказал, что через четыре недели может начаться масштабный кризис. <…> Из-за закрытия Ормузского пролива, атак на Кувейт, Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ с рынка ушло более 20 процентов нефти, и за четыре месяца эту потерю не восполнили. Так что надвигается кризис. И когда он ударит по Европе, я думаю, у нее будут другие заботы, кроме как продолжать атаки на Россию", — отметил он.

По мнению Джонсона, энергетический кризис может заставить европейские страны стремиться к восстановлению деловых связей с Россией.

"Это логично. Вы хотите напасть на единственную страну, которая может поставлять вам дешевые нефть и газ? Это ваша стратегия? Это безумие", — добавил аналитик.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель авторов мер против Москвы — ухудшить жизнь миллионов людей.