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Иностранных наблюдателей обязали воздержаться от оценок выборов в Госдуму - РИА Новости, 24.06.2026
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16:10 24.06.2026
Иностранных наблюдателей обязали воздержаться от оценок выборов в Госдуму

Иностранных наблюдателей обязали не давать оценок выборам в ГД до их окончания

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иностранные наблюдатели на выборах депутатов Госдумы девятого созыва обязаны воздержаться от публичных оценок и обращений к СМИ до окончания голосования.
  • Международные наблюдатели должны действовать в соответствии с Конституцией и законами РФ.
  • Наблюдатели должны осуществлять свою деятельность, руководствуясь принципами политической нейтральности, беспристрастности и уважения суверенитета РФ, не вмешиваясь в избирательную кампанию.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Иностранные наблюдатели до окончания голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва обязаны воздержаться от публичных оценок и обращений к представителям СМИ, говорится в постановлении Центральной избирательной комиссии, принятом в среду.
Члены Центризбиркома в среду на заседании приняли постановление о разъяснениях порядка деятельности иностранных наблюдателей при проведении выборов депутатов Госдумы девятого созыва.
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"Иностранные наблюдатели обязаны... воздержаться до окончания времени голосования на всей территории РФ от публичного изложения любых замечаний, суждений оценочного характера, предложений и рекомендаций в связи со своим наблюдением за выборами, от обращения к представителям средств массовой информации, от проведения пресс-конференций", - говорится в тексте документа.
Кроме того, международные наблюдатели обязаны на территории России действовать в соответствии с Конституцией и законами РФ, выполнять свои функции, руководствуясь принципами политической нейтральности, беспристрастности и уважения суверенитета РФ.
"Осуществлять наблюдение, не вмешиваясь в избирательную кампанию ни на одном из ее этапов, включая предвыборную агитацию, голосование, подсчет голосов избирателей и установление итогов голосования, а также процессы, следующие за днем голосования", - говорится, в частности, в постановлении.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Ранее глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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