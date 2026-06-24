Иностранных наблюдателей обязали воздержаться от оценок выборов в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ Иностранные наблюдатели на выборах депутатов Госдумы девятого созыва обязаны воздержаться от публичных оценок и обращений к СМИ до окончания голосования.

Международные наблюдатели должны действовать в соответствии с Конституцией и законами РФ.

Наблюдатели должны осуществлять свою деятельность, руководствуясь принципами политической нейтральности, беспристрастности и уважения суверенитета РФ, не вмешиваясь в избирательную кампанию.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Иностранные наблюдатели до окончания голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва обязаны воздержаться от публичных оценок и обращений к представителям СМИ, говорится в постановлении Центральной избирательной комиссии, принятом в среду.

Члены Центризбиркома в среду на заседании приняли постановление о разъяснениях порядка деятельности иностранных наблюдателей при проведении выборов депутатов Госдумы девятого созыва.

"Иностранные наблюдатели обязаны... воздержаться до окончания времени голосования на всей территории РФ от публичного изложения любых замечаний, суждений оценочного характера, предложений и рекомендаций в связи со своим наблюдением за выборами, от обращения к представителям средств массовой информации, от проведения пресс-конференций", - говорится в тексте документа.

Кроме того, международные наблюдатели обязаны на территории России действовать в соответствии с Конституцией и законами РФ, выполнять свои функции, руководствуясь принципами политической нейтральности, беспристрастности и уважения суверенитета РФ.

"Осуществлять наблюдение, не вмешиваясь в избирательную кампанию ни на одном из ее этапов, включая предвыборную агитацию, голосование, подсчет голосов избирателей и установление итогов голосования, а также процессы, следующие за днем голосования", - говорится, в частности, в постановлении.