Ярославские вузы вошли в число лидеров предметного национального рейтинга

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Ярославские вузы вошли в число лидеров предметного национального агрегированного рейтинга (ПНАР) за 2026 год, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Ярославские вузы подтвердили свои позиции в национальном рейтинге качества подготовки по конкретным предметам 2026 года. По итогам комплексного анализа наши университеты вошли в первую лигу по ряду ключевых направлений", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

Губернатор уточнил, что агрегатор независимой оценки высшего образования обнародовал результаты предметного национального агрегированного рейтинга (ПНАР) за 2026 год.

По словам Евраева, в Ярославской области действуют 14 организаций высшего образования, а для повышения доступности обучения в округах открыты филиалы и представительства вузов.

"На развитие материально-технической базы университетов выделяем значительные средства из регионального бюджета. В прошлом году ЯГТУ получил финансирование на создание судостроительных классов, в ЯГМУ при областной поддержке открыта клиника цифровой медицины, ЯрГУ имени П.Г. Демидова направил средства на модернизацию научно-образовательной лаборатории, где реализуется проект по цифровой археологии", - рассказал глава региона.

Технический университет также получает федеральные средства как участник программы "Приоритет-2030" и грантовых программ, отметил Евраев. Он подчеркнул, что новые возможности создаст строительство кампуса "Меркурий" в Рыбинске.

"Все это, а также высокий уровень преподавания, комфортные условия жизни в регионе, профессиональная востребованность после окончания обучения помогают укрепить статус наших вузов в качестве лидеров среди высших учебных заведений страны", - рассказал Евраев.

Как отметил министр социальных коммуникаций и научно-технологического развития области Дмитрий Юнусов, позиции ярославских университетов в лиге национального рейтинга – свидетельство того, что региональная система высшего образования развивается в правильном направлении.