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Ярославские вузы вошли в число лидеров предметного национального рейтинга - РИА Новости, 24.06.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
16:56 24.06.2026
Ярославские вузы вошли в число лидеров предметного национального рейтинга

Евраев: рославские вузы вошли в число лидеров предметного национального рейтинга

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАудитория
Аудитория - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Ярославские вузы вошли в число лидеров предметного национального агрегированного рейтинга (ПНАР) за 2026 год, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"Ярославские вузы подтвердили свои позиции в национальном рейтинге качества подготовки по конкретным предметам 2026 года. По итогам комплексного анализа наши университеты вошли в первую лигу по ряду ключевых направлений", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор уточнил, что агрегатор независимой оценки высшего образования обнародовал результаты предметного национального агрегированного рейтинга (ПНАР) за 2026 год.
По словам Евраева, в Ярославской области действуют 14 организаций высшего образования, а для повышения доступности обучения в округах открыты филиалы и представительства вузов.
"На развитие материально-технической базы университетов выделяем значительные средства из регионального бюджета. В прошлом году ЯГТУ получил финансирование на создание судостроительных классов, в ЯГМУ при областной поддержке открыта клиника цифровой медицины, ЯрГУ имени П.Г. Демидова направил средства на модернизацию научно-образовательной лаборатории, где реализуется проект по цифровой археологии", - рассказал глава региона.
Технический университет также получает федеральные средства как участник программы "Приоритет-2030" и грантовых программ, отметил Евраев. Он подчеркнул, что новые возможности создаст строительство кампуса "Меркурий" в Рыбинске.
"Все это, а также высокий уровень преподавания, комфортные условия жизни в регионе, профессиональная востребованность после окончания обучения помогают укрепить статус наших вузов в качестве лидеров среди высших учебных заведений страны", - рассказал Евраев.
Как отметил министр социальных коммуникаций и научно-технологического развития области Дмитрий Юнусов, позиции ярославских университетов в лиге национального рейтинга – свидетельство того, что региональная система высшего образования развивается в правильном направлении.
"Мы гордимся нашими вузами и будем продолжать создавать условия для их дальнейшего роста и укрепления позиций в российском образовательном пространстве", - цитирует Юнусова пресс-служба.
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Театральная неделя пройдет в Ярославле с 27 июня по 5 июля
20 июня, 20:30
 
Ярославская областьМихаил Евраев
 
 
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