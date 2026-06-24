В ДНР четыре мирных жителя пострадали из-за атак БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Четыре мирных жителя ДНР пострадали из-за атак БПЛА ВСУ.
- Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Четыре мирных жителя ДНР пострадали из-за атак БПЛА ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Ранения средней степени тяжести получила женщина 1975 года рождения. В Волновахском муниципальном округе вблизи села Ближнее при проведении полевых работ ранения средней степени тяжести получили мужчины 1981 и 1966 годов рождения. На автодороге Донецк - Мариуполь вблизи села Калинино ранения средней степени тяжести получил мужчина 1970 года рождения", - написал он в канале на платформе "Макс".
Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, и пожелал им скорейшего выздоровления.