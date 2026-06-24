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В ДНР четыре мирных жителя пострадали из-за атак БПЛА ВСУ - РИА Новости, 24.06.2026
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22:30 24.06.2026
В ДНР четыре мирных жителя пострадали из-за атак БПЛА ВСУ

Пушилин: четыре человека пострадали из-за атак БПЛА ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четыре мирных жителя ДНР пострадали из-за атак БПЛА ВСУ.
  • Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Четыре мирных жителя ДНР пострадали из-за атак БПЛА ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Ранения средней степени тяжести получила женщина 1975 года рождения. В Волновахском муниципальном округе вблизи села Ближнее при проведении полевых работ ранения средней степени тяжести получили мужчины 1981 и 1966 годов рождения. На автодороге Донецк - Мариуполь вблизи села Калинино ранения средней степени тяжести получил мужчина 1970 года рождения", - написал он в канале на платформе "Макс".
Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, и пожелал им скорейшего выздоровления.
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