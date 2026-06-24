Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командование 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ передало более 50 человек личного состава в распоряжение 119-й бригады территориальной обороны Украины в обмен на внедорожник для врио комбрига.
- Переданные военнослужащие 58-й бригады были практически полностью уничтожены российскими войсками в Краснопольском районе Сумской области.
- К командованию 58-й ОМПБр ВСУ поступили вопросы о десятках человек личного состава, которые по документам находились на позициях севернее Казачьей Лопани Харьковской области.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Командование 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ передало свыше 50 человек личного состава в распоряжение 119-й бригады территориальной обороны Украины за внедорожник для врио комбрига, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"За один внедорожник врио комбрига 58-й ОМПБр ВСУ А. Сорокин передал свыше 50 человек личного состава в распоряжение 119-й бригады теробороны, которая обещала не использовать пополнение на линии боевого соприкосновения", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что анализ украинских некрологов показал, что переброшенные из района Казачьей Лопани военнослужащие 58-й бригады практически в полном составе были уничтожены российскими войсками в Краснопольском районе Сумской области.
По его данным, к командованию 58-й ОМПБр ВСУ поступили вопросы о наличии десятков человек личного состава, которые по всем документам находились на позициях севернее Казачьей Лопани Харьковской области.
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