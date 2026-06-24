МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Командование 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ передало свыше 50 человек личного состава в распоряжение 119-й бригады территориальной обороны Украины за внедорожник для врио комбрига, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По его данным, к командованию 58-й ОМПБр ВСУ поступили вопросы о наличии десятков человек личного состава, которые по всем документам находились на позициях севернее Казачьей Лопани Харьковской области.