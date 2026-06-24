Рейтинг@Mail.ru
В Черниговской области началась повторная мобилизация уволенных из ВСУ - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:37 24.06.2026
В Черниговской области началась повторная мобилизация уволенных из ВСУ

Под Черниговом началась повторная мобилизация уволенных из ВСУ по здоровью

© СоцсетиПодготовка мобилизованных в одном из учебных центров Черниговской области
Подготовка мобилизованных в одном из учебных центров Черниговской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Соцсети
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Черниговской области началась повторная мобилизация военнослужащих, ранее уволенных из ВСУ по состоянию здоровья.
  • Сотрудники ТЦК задержали жителя Черниговской области Дмитрия Тютюнника, ранее уволенного из ВСУ после получения ранений, и доставили его в полицейский участок под предлогом отсутствия светоотражателей на велосипеде.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Повторная мобилизация ранее уволенных из ВСУ по состоянию здоровья военнослужащих началась в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В Черниговской области "людоловы" ТЦК (территориальных центров комплектования - так на Украине называют военкоматы - ред.) получили команду на повторную мобилизацию в ВСУ уволенных ранее по состоянию здоровья из украинской армии", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сотрудники ТЦК попытались задержать жителя Черниговской области Дмитрия Тютюнника, ранее уволенного из ВСУ после получения ранений, после чего доставили его в полицейский участок за "отсутствие светоотражателей на велосипеде".
По его словам, суд первой инстанции принял сторону правоохранителей и вынес Тютюннику обвинительный приговор по статье о злостном неповиновении полиции.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Каждый третий украинский пленный готов уничтожить тех, кто его мобилизовал
24 февраля, 18:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерниговская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала