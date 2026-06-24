Краткий пересказ от РИА ИИ В Черниговской области началась повторная мобилизация военнослужащих, ранее уволенных из ВСУ по состоянию здоровья.

Сотрудники ТЦК задержали жителя Черниговской области Дмитрия Тютюнника, ранее уволенного из ВСУ после получения ранений, и доставили его в полицейский участок под предлогом отсутствия светоотражателей на велосипеде.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Повторная мобилизация ранее уволенных из ВСУ по состоянию здоровья военнослужащих началась в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"В Черниговской области "людоловы" ТЦК (территориальных центров комплектования - так на Украине называют военкоматы - ред.) получили команду на повторную мобилизацию в ВСУ уволенных ранее по состоянию здоровья из украинской армии", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники ТЦК попытались задержать жителя Черниговской области Дмитрия Тютюнника, ранее уволенного из ВСУ после получения ранений, после чего доставили его в полицейский участок за "отсутствие светоотражателей на велосипеде".