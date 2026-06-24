Рейтинг@Mail.ru
ВСУ применили ударный БПЛА при атаке на дом в Горловке, заявил Приходько - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 24.06.2026 (обновлено: 15:39 24.06.2026)
ВСУ применили ударный БПЛА при атаке на дом в Горловке, заявил Приходько

Приходько: ВСУ атаковали дом в Горловке ударным БПЛА

© РИА НовостиПоследствия удара ВСУ по жилому дому в Горловке
Последствия удара ВСУ по жилому дому в Горловке - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости
Последствия удара ВСУ по жилому дому в Горловке
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные применили ударный беспилотник с тротиловым зарядом в 12 килограммов при атаке на жилой дом в Горловке.
  • В результате атаки ВСУ на жилой дом в Калининском районе Горловки погибли три мирных жителя.
ГОРЛОВКА, 24 июн - РИА Новости. Украинские военные применили ударный беспилотник с тротиловым зарядом в 12 килограммов при атаке на жилой дом в Горловке в ДНР, где обрушился подъезд, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее Приходько сообщил о гибели трех мирных жителей при атаке ВСУ на жилой дом в Калининском районе города.
"Произошла очередная атака на инфраструктуру города. Применялся беспилотный летательный аппарат, причем очень большого размера – с зарядом тротила порядка 12 килограммов", – рассказал журналистам глава города.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаКалининский районИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала