ВСУ применили ударный БПЛА при атаке на дом в Горловке, заявил Приходько

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные применили ударный беспилотник с тротиловым зарядом в 12 килограммов при атаке на жилой дом в Горловке.
- В результате атаки ВСУ на жилой дом в Калининском районе Горловки погибли три мирных жителя.
ГОРЛОВКА, 24 июн - РИА Новости. Украинские военные применили ударный беспилотник с тротиловым зарядом в 12 килограммов при атаке на жилой дом в Горловке в ДНР, где обрушился подъезд, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Произошла очередная атака на инфраструктуру города. Применялся беспилотный летательный аппарат, причем очень большого размера – с зарядом тротила порядка 12 килограммов", – рассказал журналистам глава города.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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