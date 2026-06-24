ВСУ применили ударный БПЛА при атаке на дом в Горловке, заявил Приходько

ГОРЛОВКА, 24 июн - РИА Новости. Украинские военные применили ударный беспилотник с тротиловым зарядом в 12 килограммов при атаке на жилой дом в Горловке в ДНР, где обрушился подъезд, сообщил мэр города Иван Приходько.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.