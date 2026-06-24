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Боец рассказал, как дрон уничтожил американский ЗРК в Харьковской области - РИА Новости, 24.06.2026
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Боец рассказал, как дрон уничтожил американский ЗРК в Харьковской области

Один российский БПЛА уничтожил американский ЗРК BRAWLR в Харьковской области

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты группировки "Север" уничтожили американский мобильный ЗРК BRAWLR в Харьковской области.
  • Для поражения цели был задействован ударный FPV-дрон на оптоволоконном управлении.
БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Специалисты беспилотных систем группировки "Север" одним ударным FPV-дроном на оптоволокне уничтожили американский мобильный ЗРК BRAWLR в Харьковской области, рассказал РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПЛА с позывным Карта.
"В ходе боевого дежурства оператором ударного FPV-дрона 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" был обнаружен и уничтожен мобильный зенитно-ракетный комплекс системы BRAWLR производства США в Харьковской области... Для поражения цели был задействован ударный FPV-дрон на оптоволоконном управлении", - сказал Карта.
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По его словам, комплекс специально создан для поражения малых воздушных целей. Его устанавливают на пикапы и грузовики для мобильности расчета. Огневое поражение нанесено в тыловом районе ВСУ, в нескольких десятках километров от линии боевого соприкосновения.
Карта подчеркнул, что, несмотря на предназначение для антидроновой защиты, система не смогла противостоять атаке. Он добавил, что подразделения БПС также поражают мобильные огневые группы противника, которые пытаются препятствовать работе российских разведывательных и ударных беспилотников.
ЗРК BRAWLR является новейшей американской системой, впервые публично представленной в сентябре 2025 года, ее полный полевой комплект с пусковой установкой, пикапом, боезапасом и локальной радиолокационной станцией может стоить до 6 миллионов долларов.
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