ВСУ строили фортификации из песка в Приюте в ДНР, рассказал боец

"В населенном пункте Приют они (украинские боевики - ред.) не окапывались. У них в основном были подвалы, которые закиданы мешками с песком. Банально укрытия от дронов - и все, то есть бетонных укреплений, габионов уже нет, как это было раньше. Просто наскоро закиданные огневые позиции, в основном это перекрестки, чтобы можно было контролировать главную дорогу. Позиций в Приюте было не так много, потому что противника тоже было немного", – рассказал Кальмар.