Рейтинг@Mail.ru
ВСУ строили фортификации из песка в Приюте в ДНР, рассказал боец - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:09 24.06.2026
ВСУ строили фортификации из песка в Приюте в ДНР, рассказал боец

ВСУ готовили фортификации из мешков с песком в Приюте в ДНР

© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Приюте в ДНР украинские боевики готовили фортификации из мешков с песком, рассказал штурмовик 102-го гвардейского полка группировки "Центр" с позывным Кальмар.
  • По его словам, у них не было серьезных укреплений, таких как бетонные сооружения или габионы, а были лишь укрытия от дронов.
ДОНЕЦК, 24 июн – РИА Новости. В населенном пункте Приют в ДНР противник готовил фортификации из мешков с песком, рассказал РИА Новости штурмовик 102-го гвардейского полка группировки "Центр" с позывным Кальмар.
По словам штурмовика, маршрут к Приюту составлял около 20 километров, безопасно преодолеть эту дистанцию под воздействием вражеских дронов оказалось сложнее, чем освободить плохо укрепленное село.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Зона поражения: как Европа проиграла России
22 июня, 08:00
"В населенном пункте Приют они (украинские боевики - ред.) не окапывались. У них в основном были подвалы, которые закиданы мешками с песком. Банально укрытия от дронов - и все, то есть бетонных укреплений, габионов уже нет, как это было раньше. Просто наскоро закиданные огневые позиции, в основном это перекрестки, чтобы можно было контролировать главную дорогу. Позиций в Приюте было не так много, потому что противника тоже было немного", – рассказал Кальмар.
Он отметил, что сейчас у противника нет времени на серьёзную подготовку инженерных сооружений из-за активного продвижения российских войск.
Об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" Приюта в ДНР Минобороны сообщило 12 июня.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала