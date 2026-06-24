Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Приюте в ДНР украинские боевики готовили фортификации из мешков с песком, рассказал штурмовик 102-го гвардейского полка группировки "Центр" с позывным Кальмар.
- По его словам, у них не было серьезных укреплений, таких как бетонные сооружения или габионы, а были лишь укрытия от дронов.
ДОНЕЦК, 24 июн – РИА Новости. В населенном пункте Приют в ДНР противник готовил фортификации из мешков с песком, рассказал РИА Новости штурмовик 102-го гвардейского полка группировки "Центр" с позывным Кальмар.
По словам штурмовика, маршрут к Приюту составлял около 20 километров, безопасно преодолеть эту дистанцию под воздействием вражеских дронов оказалось сложнее, чем освободить плохо укрепленное село.
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"В населенном пункте Приют они (украинские боевики - ред.) не окапывались. У них в основном были подвалы, которые закиданы мешками с песком. Банально укрытия от дронов - и все, то есть бетонных укреплений, габионов уже нет, как это было раньше. Просто наскоро закиданные огневые позиции, в основном это перекрестки, чтобы можно было контролировать главную дорогу. Позиций в Приюте было не так много, потому что противника тоже было немного", – рассказал Кальмар.
Он отметил, что сейчас у противника нет времени на серьёзную подготовку инженерных сооружений из-за активного продвижения российских войск.
Об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" Приюта в ДНР Минобороны сообщило 12 июня.
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