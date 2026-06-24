В Энергодаре восстанавливают электроснабжение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энергодар был обесточен минувшей ночью.
- Электроснабжение города поэтапно восстанавливают после обстрелов ВСУ за пределами города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар был обесточен минувшей ночью, электроснабжение поэтапно восстанавливают, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
"С точки зрения обстрелов, ситуация, если так можно сказать, "стандартная" - без интенсивных обстрелов. Ночью город был обесточен. Сейчас идет частичное подключение. Уже первый микрорайон подключили", - заявили в администрации.
При этом в администрации уточнили, что Энергодар был обесточен из-за обстрелов ВСУ за пределами города.
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