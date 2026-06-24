Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командование 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ отправило семь боевых групп через заминированные участки местности в Сумском районе.
- Остатки подразделений ВСУ, сумевшие дойти до населенного пункта, были уничтожены.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Командование 71-й отдельной аэромобильной бригады (ОАэМБр) ВСУ отправило через заминированные самими же украинскими военными участки местности семь боевых групп в Сумском районе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Пытаясь удержаться за окраины Иволжанского, командование ВСУ отправило "на убой" через заминированные самими же украинскими националистами участки местности семь боевых групп из состава 71-й ОАэМБр", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что остатки подразделений ВСУ, сумевшие дойти до населенного пункта, были уничтожены.
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