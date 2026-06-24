ВСУ отправили на убой семь боевых групп в Сумском районе

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Командование 71-й отдельной аэромобильной бригады (ОАэМБр) ВСУ отправило через заминированные самими же украинскими военными участки местности семь боевых групп в Сумском районе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.