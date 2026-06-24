ВС России овладели пятью опорными пунктами в Красном Лимане

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские войска овладели пятью опорными пунктами и 43 зданиями в Красном Лимане.

В Красном Лимане уничтожено до 30 боевиков и военная техника.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские войска за сутки овладели пятью опорными пунктами и 43 зданиями в Красном Лимане, уничтожили до 30 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения 67-й мотострелковой дивизии наступая в западном направлении овладели пятью опорными пунктами противника и 43-мя зданиями", - говорится в сводке российского ведомства.