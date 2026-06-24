ВС России овладели пятью опорными пунктами в Красном Лимане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска овладели пятью опорными пунктами и 43 зданиями в Красном Лимане.
- В Красном Лимане уничтожено до 30 боевиков и военная техника.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские войска за сутки овладели пятью опорными пунктами и 43 зданиями в Красном Лимане, уничтожили до 30 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения 67-й мотострелковой дивизии наступая в западном направлении овладели пятью опорными пунктами противника и 43-мя зданиями", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что в Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ.
"За сутки в городе уничтожено до 30 боевиков, пикап, два квадроцикла, четыре дистанционно управляемых роботизированных комплекса и девять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами", - добавили в МО РФ.
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