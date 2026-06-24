Верховный суд указал на недопустимость манипулирования ценой на автомобиль

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Апелляция частично поддержала требования лишь к одной из партнерских организаций, указав, что автосалон не является стороной спорного договора. Кассация с таким подходом согласилась.

"Коллегия по гражданским делам ВС России направила дело на новое рассмотрение. Суд отметил, что предложение приобрести авто по сниженной цене только при условии оплаты дополнительных услуг фактически искажает информацию о реальной стоимости товара и создает у потребителя ложное представление о выгодности сделки. При этом доход от подобных схем распределяется между продавцом и аффилированными организациями", — рассказали в пресс-службе.