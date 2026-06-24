Бойцы "Севера" снизили угрозу атак БПЛА в Харьковской области

Он подчеркнул, что подразделения ПВО, пункты воздушного наблюдения и стрелки групп воздушного прикрытия ликвидируют БПЛА как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне безопасности. Офицер отметил, что подавление и уничтожение "Бабы-Яги" осуществляется огнем из стрелкового оружия, работой операторов FPV-ПВО - тараном и дистанционным подрывом осколочно-фугасной части, что позволяет полностью выводить дроны из строя.