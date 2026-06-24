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Бойцы "Севера" снизили угрозу атак БПЛА в Харьковской области - РИА Новости, 24.06.2026
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09:04 24.06.2026
Бойцы "Севера" снизили угрозу атак БПЛА в Харьковской области

ВС России с начала июня сократили применение ВСУ беспилотников

© РИА Новости / Мария МарикянРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Мария Марикян
Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июня сократили применение ВСУ гексакоптеров R‑18 («Баба-Яга») в Харьковской области.
  • Подразделения 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июня уничтожили более 100 гексакоптеров R-18 в Харьковской области.
  • Подавление и уничтожение «Бабы-Яги» осуществляется огнем из стрелкового оружия, работой операторов FPV-ПВО — тараном и дистанционным подрывом осколочно-фугасной части.
БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июня сократили применение ВСУ гексакоптеров R‑18 ("Баба-Яга") в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным Карта.
"Операторы ВСУ задействуют R-18 для доставки жизненно необходимых грузов и пытаются наносить огневое поражение путем сброса боевой части. Исходящую от них угрозу удается сократить, благодаря плодотворной работе наших подразделений", - сказал Карта.
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ПВО "Севера" сбила более 50 дронов "Баба-Яга" таранами и методом подрыва
19 июня, 07:37
По его данным, подразделения 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июня уничтожили более 100 гексакоптеров R-18 в Харьковской области.
Он подчеркнул, что подразделения ПВО, пункты воздушного наблюдения и стрелки групп воздушного прикрытия ликвидируют БПЛА как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне безопасности. Офицер отметил, что подавление и уничтожение "Бабы-Яги" осуществляется огнем из стрелкового оружия, работой операторов FPV-ПВО - тараном и дистанционным подрывом осколочно-фугасной части, что позволяет полностью выводить дроны из строя.
Карта добавил, что стрелки применяют автоматы, снайперские винтовки и пулеметы с тепловизионными прицелами, а расчеты используют и переносные зенитные ракетные комплексы - в том числе против БПЛА самолетного типа.
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