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Сбитого 81 год назад под Калининградом летчика опознали по орденам - РИА Новости, 24.06.2026
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20:28 24.06.2026
Сбитого 81 год назад под Калининградом летчика опознали по орденам

Сбитого 81 год назад под Калининградом летчика-кировчанина опознали по орденам

© Фото : пресс-служба правительства Калининградской областиЭкипаж самолета Ил-2 и останки советских солдат обнаружили поисковики в Зеленоградском районе Калининградской области
Экипаж самолета Ил-2 и останки советских солдат обнаружили поисковики в Зеленоградском районе Калининградской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : пресс-служба правительства Калининградской области
Экипаж самолета Ил-2 и останки советских солдат обнаружили поисковики в Зеленоградском районе Калининградской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет Александра Машковцева, сбитый весной 1945 года, был обнаружен спустя 81 год в Калининградской области.
  • Останки летчика были опознаны по орденам на гимнастерке.
  • Торжественная церемония передачи останков героя родственникам для захоронения на родине в Кировской области состоялась в Калининграде.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Уроженца Кировской области летчика Александра Машковцева, самолет которого был сбит весной 1945 года и обнаружен спустя 81 год в Калининградской области, опознали по орденам на гимнастерке, рассказал РИА Новости секретарь Калининградского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Кропоткин.
Торжественная церемония передачи останков героя родственникам для захоронения на родине в Кировской области состоялась в среду в Калининграде.
Как рассказал Кропоткин, поиски героев Великой Отечественной войны ведутся в рамках проекта "Историческая память". "За последние 20 лет на территории бывшей Восточной Пруссии поисковиками найдено около 15 самолетов и несколько тысяч погибших красноармейцев. Мы примерно знали, где разбился этот самолет, но обнаружили его в двух километрах от предполагаемого места падения. Летчик, сбитый над фашистами, из последних сил старался дотянуть до наших позиций", - сказал Кропоткин.
По его словам, самолет сильно ударился о землю и ушел на глубину около 4 метров.
"Видимо, раньше там была болотистая местность. Поэтому его и не могли найти и достать так долго. Поэтому же он остался целым, не был разобран за все эти годы, как это произошло с другими самолетами, которые были на поверхности", - пояснил собеседник агентства.
Он рассказал, что самолет искали около 15 лет. Но после того, как неподалеку обнаружили 27 красноармейцев и одну из деталей самолета, его поиски возобновили и наткнулись на старый штурмовик.
"Когда самолет стали доставать, в нем нашли двух членов экипажа - летчика-командира и старшего сержанта-пулеметчика. У капитана Машковцева Александра Ивановича было четыре ордена на гимнастерке. Это тоже уникальный случай – как правило, летчики не брали с собой свои награды. А он их носил, оказывается, всегда при себе. Они были на нем на гимнастке под кожаной круткой. Мы по орденам – по их номерам – его и опознали", - сказал Кропоткин.
Среди наград погибшего капитана Машковцева были два ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды. Как выяснилось, в апреле 1945 года Ил-2 был сбит зенитками в 24-х километрах от Кенигсберга. С тех пор экипаж штурмовика числился пропавшим без вести.
"Мы быстро нашли родственников Машковцева, который оказался родом из Кировской области. К нам приехали его родные, которые не могли поверить в такое чудо – что их предок, о котором ничего не было известно столько лет, теперь сможет вернуться домой. Останки героя сегодня мы передали семье в торжественной обстановке – вместе с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, кадетами и юнармейцами, а также командующим Балтийским флотом Сергеем Липилиным", - рассказал Кропоткин.
Он также сообщил, что в ближайшие дни останки офицера доставят в Кировскую область для захоронения на малой родине.
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ПроисшествияКировская областьКалининградская областьКалининградАлексей БеспрозванныхЕдиная РоссияИл-2
 
 
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