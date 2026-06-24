Сбитого 81 год назад под Калининградом летчика опознали по орденам

Краткий пересказ от РИА ИИ Самолет Александра Машковцева, сбитый весной 1945 года, был обнаружен спустя 81 год в Калининградской области.

Останки летчика были опознаны по орденам на гимнастерке.

Торжественная церемония передачи останков героя родственникам для захоронения на родине в Кировской области состоялась в Калининграде.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Уроженца Кировской области летчика Александра Машковцева, самолет которого был сбит весной 1945 года и обнаружен спустя 81 год в Калининградской области, опознали по орденам на гимнастерке, рассказал РИА Новости секретарь Калининградского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Кропоткин.

Торжественная церемония передачи останков героя родственникам для захоронения на родине в Кировской области состоялась в среду в Калининграде

Как рассказал Кропоткин, поиски героев Великой Отечественной войны ведутся в рамках проекта "Историческая память". "За последние 20 лет на территории бывшей Восточной Пруссии поисковиками найдено около 15 самолетов и несколько тысяч погибших красноармейцев. Мы примерно знали, где разбился этот самолет, но обнаружили его в двух километрах от предполагаемого места падения. Летчик, сбитый над фашистами, из последних сил старался дотянуть до наших позиций", - сказал Кропоткин.

По его словам, самолет сильно ударился о землю и ушел на глубину около 4 метров.

"Видимо, раньше там была болотистая местность. Поэтому его и не могли найти и достать так долго. Поэтому же он остался целым, не был разобран за все эти годы, как это произошло с другими самолетами, которые были на поверхности", - пояснил собеседник агентства.

Он рассказал, что самолет искали около 15 лет. Но после того, как неподалеку обнаружили 27 красноармейцев и одну из деталей самолета, его поиски возобновили и наткнулись на старый штурмовик.

"Когда самолет стали доставать, в нем нашли двух членов экипажа - летчика-командира и старшего сержанта-пулеметчика. У капитана Машковцева Александра Ивановича было четыре ордена на гимнастерке. Это тоже уникальный случай – как правило, летчики не брали с собой свои награды. А он их носил, оказывается, всегда при себе. Они были на нем на гимнастке под кожаной круткой. Мы по орденам – по их номерам – его и опознали", - сказал Кропоткин.

Среди наград погибшего капитана Машковцева были два ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды. Как выяснилось, в апреле 1945 года Ил-2 был сбит зенитками в 24-х километрах от Кенигсберга. С тех пор экипаж штурмовика числился пропавшим без вести.

"Мы быстро нашли родственников Машковцева, который оказался родом из Кировской области. К нам приехали его родные, которые не могли поверить в такое чудо – что их предок, о котором ничего не было известно столько лет, теперь сможет вернуться домой. Останки героя сегодня мы передали семье в торжественной обстановке – вместе с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, кадетами и юнармейцами, а также командующим Балтийским флотом Сергеем Липилиным", - рассказал Кропоткин.