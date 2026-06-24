Семья в Подмосковье увлеклась пчеловодством и теперь создает восковые иконы

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Семья из Коломны Московской области увлеклась пчеловодством и теперь создает восковые иконы святых покровителей пчеловодов, чтобы сохранить традиции и рассказать о духовной стороне ремесла, рассказали владельцы хозяйства.

Как рассказали владельцы пасеки, сначала семья делала мед для себя, потом стала продавать его. Увлечение переросло в дело жизни - они начали создавать из воска иконы и сувениры, чтобы сохранить традиции и показать духовную сторону пчеловодства. Каждое изображение отливают вручную, расписывают и освящают в храме.