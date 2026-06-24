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Воробьев поблагодарил депутатов Мособлдумы за совместную работу - РИА Новости, 24.06.2026
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Новости Подмосковья
 
15:18 24.06.2026
Воробьев поблагодарил депутатов Мособлдумы за совместную работу

Воробьев поблагодарил депутатов Московской областной думы за совместную работу

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе 140-го заключительного заседания Московской областной Думы VII созыва, где были подведены итоги последних пяти лет, поблагодарил депутатов регионального парламента за совместную работу.
"Хочу сказать слова благодарности за нашу совместную работу, за проекты, вопросы и вызовы, которые мы обсуждали на самых разных площадках. Считаю, что партнерство в любом деле — это очень важное подспорье", - сказал Воробьев, которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
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В пресс-службе напомнили, что в сентябре 2021 года на первом заседании Мособлдумы VII созыва Воробьев и депутаты определили ключевые приоритеты работы областного парламента. Основное внимание было уделено наказам жителей в социальной сфере, развитии экономики, поддержке бизнеса, транспортной доступности, жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройстве территорий.
С началом СВО еще одним приоритетом работы Мособлдумы стала забота о защитниках Родины и их семьях, отмечается в сообщении. Законодательные инициативы формировались на основе встреч с семьями военнослужащих.
По данным пресс-службы, для них участников СВО сейчас действуют 77 мер поддержки, включая бесплатные реабилитацию и юридическую помощь, налоговые льготы, квоты для трудоустройства ветеранов, особый порядок рассмотрения обращений, выплата 500 тысяч рублей взамен земельного участка и многое другое.
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