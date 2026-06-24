Воробьев поблагодарил депутатов Мособлдумы за совместную работу

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе 140-го заключительного заседания Московской областной Думы VII созыва, где были подведены итоги последних пяти лет, поблагодарил депутатов регионального парламента за совместную работу.

"Хочу сказать слова благодарности за нашу совместную работу, за проекты, вопросы и вызовы, которые мы обсуждали на самых разных площадках. Считаю, что партнерство в любом деле — это очень важное подспорье", - сказал Воробьев , которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пресс-службе напомнили, что в сентябре 2021 года на первом заседании Мособлдумы VII созыва Воробьев и депутаты определили ключевые приоритеты работы областного парламента. Основное внимание было уделено наказам жителей в социальной сфере, развитии экономики, поддержке бизнеса, транспортной доступности, жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройстве территорий.

С началом СВО еще одним приоритетом работы Мособлдумы стала забота о защитниках Родины и их семьях, отмечается в сообщении. Законодательные инициативы формировались на основе встреч с семьями военнослужащих.