Пилот вертолета МИ-2, упавшего в Краснодарском крае, погиб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вертолет Ми-2 сельхозавиации упал в Славянском районе Кубани 24 июня.
- Пилот вертолета погиб.
КРАСНОДАР, 24 июн – РИА Новости. Пилот упавшего в Славянском районе Кубани вертолета Ми-2 погиб, сообщает МЧС по Краснодарскому краю.
"Двадцать четвертого июня в 16.20 поступила информация о падении вертолета сельхозавиации "Ми-2" при обработке полей в районе хутора Прикубанский. К сожалению, пилот воздушного судна погиб", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте крушения работает 21 специалист и восемь единиц техники.
В Хакасии при крушении паралета погиб пилот
15 июня, 18:05