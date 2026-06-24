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Пилот вертолета МИ-2, упавшего в Краснодарском крае, погиб - РИА Новости, 24.06.2026
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17:32 24.06.2026 (обновлено: 18:02 24.06.2026)
Пилот вертолета МИ-2, упавшего в Краснодарском крае, погиб

Пилот вертолета МИ-2, упавшего в славянском районе Краснодарского края, погиб

© РИА Новости/Аврора | Перейти в медиабанкВертолет Ми-2
Вертолет Ми-2 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости/Аврора
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Вертолет Ми-2. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вертолет Ми-2 сельхозавиации упал в Славянском районе Кубани 24 июня.
  • Пилот вертолета погиб.
КРАСНОДАР, 24 июн – РИА Новости. Пилот упавшего в Славянском районе Кубани вертолета Ми-2 погиб, сообщает МЧС по Краснодарскому краю.
"Двадцать четвертого июня в 16.20 поступила информация о падении вертолета сельхозавиации "Ми-2" при обработке полей в районе хутора Прикубанский. К сожалению, пилот воздушного судна погиб", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте крушения работает 21 специалист и восемь единиц техники.
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ПроисшествияСлавянский районКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-2
 
 
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