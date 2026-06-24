Выпускные вечера в Курской области пройдут в закрытых помещениях.

КУРСК, 24 июн – РИА Новости. Выпускные вечера в Курской области пройдут в обеспеченных необходимыми мерами безопасности закрытых помещениях и с ограниченным количеством участников, сообщили РИА Новости в министерстве образования и науки Курской области.

"В особом режиме в регионе пройдут торжественные линейки и выпускные вечера. В целях обеспечения безопасности указанные мероприятия, как и в предыдущем году, будут организованы с ограниченным количеством участников в закрытых помещениях (спортивных и актовых залах), обеспеченных необходимыми мерами безопасности", – сообщили агентству в ведомстве.