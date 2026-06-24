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Выпускные вечера в Курской области пройдут в закрытых помещениях - РИА Новости, 24.06.2026
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22:25 24.06.2026
Выпускные вечера в Курской области пройдут в закрытых помещениях

Выпускные вечера в Курской области пройдут с ограниченным количеством участников

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Вид на Курск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выпускные вечера в Курской области пройдут в закрытых помещениях.
  • Количество участников выпускных вечеров будет ограничено, мероприятия будут обеспечены необходимыми мерами безопасности.
КУРСК, 24 июн – РИА Новости. Выпускные вечера в Курской области пройдут в обеспеченных необходимыми мерами безопасности закрытых помещениях и с ограниченным количеством участников, сообщили РИА Новости в министерстве образования и науки Курской области.
"В особом режиме в регионе пройдут торжественные линейки и выпускные вечера. В целях обеспечения безопасности указанные мероприятия, как и в предыдущем году, будут организованы с ограниченным количеством участников в закрытых помещениях (спортивных и актовых залах), обеспеченных необходимыми мерами безопасности", – сообщили агентству в ведомстве.
Ранее в правительстве Курской области сообщалось, что выпускные в регионе пройдут 27 июня.
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