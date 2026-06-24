Жителя Урала обвинили в избиении соседа по палате из-за храпа

Краткий пересказ от РИА ИИ Жителя Урала обвинили избиении соседа по палате в больнице из-за храпа.

Мужчина погиб.

Серовский районный суд назначил обвиняемому меру пресечения в виде запрета определенных действий до 10 сентября.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Серовский районный суд Свердловской области назначил запрет определенных действий мужчине, который обвиняется в нанесении смертельных ударов соседу по палате в больнице из-за его храпа, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

"Как считает следствие, 10 июня 2024 года (Сергей) Тукмачев, находясь в палате Серовской городской больницы, причинил телесные повреждения своему соседу, который мешал ему спать своим храпом", – говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина скончался.

В инстанции отметили, что в течение двух лет проводилась экспертиза, в результате которой установлено, что потерпевший скончался в результате действий обвиняемого. Дело расследуется по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть.