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Жителя Урала обвинили в избиении соседа по палате из-за храпа - РИА Новости, 24.06.2026
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14:39 24.06.2026
Жителя Урала обвинили в избиении соседа по палате из-за храпа

Жителю Урала назначили запрет определенных действий за избиение соседа по палате

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя Урала обвинили избиении соседа по палате в больнице из-за храпа.
  • Мужчина погиб.
  • Серовский районный суд назначил обвиняемому меру пресечения в виде запрета определенных действий до 10 сентября.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Серовский районный суд Свердловской области назначил запрет определенных действий мужчине, который обвиняется в нанесении смертельных ударов соседу по палате в больнице из-за его храпа, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Как считает следствие, 10 июня 2024 года (Сергей) Тукмачев, находясь в палате Серовской городской больницы, причинил телесные повреждения своему соседу, который мешал ему спать своим храпом", – говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина скончался.
В инстанции отметили, что в течение двух лет проводилась экспертиза, в результате которой установлено, что потерпевший скончался в результате действий обвиняемого. Дело расследуется по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть.
"Постановлением Серовского районного суда по состоянию здоровья Тукмачеву избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на срок по 10 сентября", – заключили в пресс-службе.
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