Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Большая семерка» выдала Украине кредитов на 6,6 миллиарда долларов за счет доходов от замороженных российских активов в текущем году.
- Общая сумма выданных кредитов Украине за счет доходов от замороженных российских активов достигла 45,5 миллиарда долларов.
- Михаил Шеремет назвал международное решение о передаче доходов от замороженных активов Украине «воровством» и заявил, что это подрывает доверие к западным финансовым институтам.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал международным воровством передачу Украине доходов от замороженных российских активов.
"Большая семерка" в текущем году выдала кредитов Украине уже на 6,6 миллиарда долларов за счет доходов от замороженных российских активов, а общая сумма достигла 45,5 миллиарда, следует из анализа РИА Новости данных украинского минфина.
"Мы имеем дело с международным воровством. Подобное решение окончательно подрывает доверие к западным финансовым институтам и показывает их неспособность гарантировать сохранность и неприкосновенность иностранного капитала", - сказал Шеремет.
По его словам, подобным решением страны "Большой семерки" открывают ящик Пандоры, заставляя ориентироваться на другие международные финансовые центры.
"Страны Европы, видимо, решили сделать ставку на эскалацию конфликта с Россией, но это обернется для них разрухой, раздробленностью и безнадегой", - сказал депутат.
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