В Госдуме назвали передачу Украине доходов от российских активов воровством

Краткий пересказ от РИА ИИ «Большая семерка» выдала Украине кредитов на 6,6 миллиарда долларов за счет доходов от замороженных российских активов в текущем году.

Общая сумма выданных кредитов Украине за счет доходов от замороженных российских активов достигла 45,5 миллиарда долларов.

Михаил Шеремет назвал международное решение о передаче доходов от замороженных активов Украине «воровством» и заявил, что это подрывает доверие к западным финансовым институтам.

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал международным воровством передачу Украине доходов от замороженных российских активов.

"Большая семерка" в текущем году выдала кредитов Украине уже на 6,6 миллиарда долларов за счет доходов от замороженных российских активов, а общая сумма достигла 45,5 миллиарда, следует из анализа РИА Новости данных украинского минфина.

"Мы имеем дело с международным воровством. Подобное решение окончательно подрывает доверие к западным финансовым институтам и показывает их неспособность гарантировать сохранность и неприкосновенность иностранного капитала", - сказал Шеремет

По его словам, подобным решением страны "Большой семерки" открывают ящик Пандоры, заставляя ориентироваться на другие международные финансовые центры.