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На Украине начнут грызть глотки друг другу, заявила Симоньян - РИА Новости, 24.06.2026
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15:33 24.06.2026 (обновлено: 20:16 24.06.2026)
На Украине начнут грызть глотки друг другу, заявила Симоньян

Симоньян: на Украине начнут грызть глотку друг другу, когда разругаются с миром

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выступила модератором сессии «Историческая амнезия Европы» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
  • Симоньян убеждена, что Украина разругается с остальным миром из-за своей человеконенавистнической идеологии и начнет внутренние конфликты.
  • Симоньян обратила внимание на конфликт Украины с Польшей и предположила, что следующей может быть Венгрия.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. На Украине начнут грызть глотки друг другу, после того как разругаются со всем остальным миром из-за своей человеконенавистнической идеологии, убеждена главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Главный редактор выступила модератором сессии "Историческая амнезия Европы" в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
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"Речь идет в случае с Украиной не только о русофобии как таковой.... Они ненавидят всех на свете - и самих себя тоже. Когда они окончательно разругаются, рассобачатся со всем остальным миром, они начнут грызть глотку друг другу, потому что человеконенавистническая идеология не подразумевает для человека возможности мирно сосуществовать с другими людьми - иначе она не была бы человеконенавистнической", - сказала Симоньян.
Она обратила внимание на то, что Украина уже разругалась с Польшей, назвав это "битвой жабы и гадюки", за которой занятно наблюдать. Симоньян также предположила, что следующей в этой очереди будет Венгрия.
Президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня лишил Владимира Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в РФ как экстремистская организация). После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков.
ПМЮФ проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
*Запрещена в России как экстремистская организация.
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В миреУкраинаПольшаВенгрияМаргарита СимоньянКароль НавроцкийВладимир Зеленский
 
 
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