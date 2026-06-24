Краткий пересказ от РИА ИИ Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выступила модератором сессии «Историческая амнезия Европы» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Симоньян убеждена, что Украина разругается с остальным миром из-за своей человеконенавистнической идеологии и начнет внутренние конфликты.

Симоньян обратила внимание на конфликт Украины с Польшей и предположила, что следующей может быть Венгрия.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. На Украине начнут грызть глотки друг другу, после того как разругаются со всем остальным миром из-за своей человеконенавистнической идеологии, убеждена главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Главный редактор выступила модератором сессии "Историческая амнезия Европы" в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

"Речь идет в случае с Украиной не только о русофобии как таковой.... Они ненавидят всех на свете - и самих себя тоже. Когда они окончательно разругаются, рассобачатся со всем остальным миром, они начнут грызть глотку друг другу, потому что человеконенавистническая идеология не подразумевает для человека возможности мирно сосуществовать с другими людьми - иначе она не была бы человеконенавистнической", - сказала Симоньян

Она обратила внимание на то, что Украина уже разругалась с Польшей, назвав это "битвой жабы и гадюки", за которой занятно наблюдать. Симоньян также предположила, что следующей в этой очереди будет Венгрия.

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Президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня лишил Владимира Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в РФ как экстремистская организация). После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков.

ПМЮФ проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.