Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Украине ликвидирован третий наемник из Литвы — Игнас Кайлюс.
- Он служил в Вооруженных силах Украины с февраля текущего года и пропал без вести в начале июня во время выполнения боевого задания.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Третий наемник из Литвы ликвидирован на фронте на Украине, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на страницу, собирающую информацию об иностранных бойцах, воюющих на стороне ВСУ.
"В Украине погиб ... Игнас Кайлюс, который пропал без вести в начале июня во время выполнения боевого задания", - говорится в сообщении портала.
Отмечается, что литовец служил в ВС Украины с февраля этого года.
По данным портала, ранее на Украине были убиты двое литовских наемников — Тадас Тумас и Томас Валентелис.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.