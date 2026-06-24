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На Украине ликвидировали третьего наемника из Литвы - РИА Новости, 24.06.2026
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14:34 24.06.2026
На Украине ликвидировали третьего наемника из Литвы

LRT: на Украине ликвидировали третьего наемника из Литвы

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские боевики
Украинские боевики - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские боевики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Украине ликвидирован третий наемник из Литвы — Игнас Кайлюс.
  • Он служил в Вооруженных силах Украины с февраля текущего года и пропал без вести в начале июня во время выполнения боевого задания.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Третий наемник из Литвы ликвидирован на фронте на Украине, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на страницу, собирающую информацию об иностранных бойцах, воюющих на стороне ВСУ.
Украине погиб ... Игнас Кайлюс, который пропал без вести в начале июня во время выполнения боевого задания", - говорится в сообщении портала.
Отмечается, что литовец служил в ВС Украины с февраля этого года.
По данным портала, ранее на Украине были убиты двое литовских наемников — Тадас Тумас и Томас Валентелис.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛитваКиевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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