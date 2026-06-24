На Украине начали проверку фактов насилия в штурмовом полку "Скала"

"Работники ГБР начали досудебное расследование по фактам, обнародованным в средствах массовой информации о возможных неправомерных действиях в отношении военнослужащих штурмового полка "Скала", говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.

В ведомстве уточнили, что, в частности, речь шла о возможном применении насилия, превышении служебных полномочий и других нарушениях со стороны служебных лиц подразделения. По данным ГБР дело возбуждено по статье "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий".