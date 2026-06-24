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На Украине начали проверку фактов насилия в штурмовом полку "Скала" - РИА Новости, 24.06.2026
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14:28 24.06.2026
На Украине начали проверку фактов насилия в штурмовом полку "Скала"

ГБР Украины начало досудебную проверку фактов насилия в штурмовом полку «Скала»

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у здания Государственного бюро расследований Украины.
Сотрудники полиции у здания Государственного бюро расследований Украины. - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции у здания Государственного бюро расследований Украины.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Государственное бюро расследований Украины начало досудебную проверку полка ВСУ «Скала».
  • Проверка касается возможных случаев применения насилия и превышения служебных полномочий со стороны должностных лиц подразделения.
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины начало досудебную проверку фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в штурмовом полке ВСУ "Скала", сообщили в пресс-службе ведомства.
"Работники ГБР начали досудебное расследование по фактам, обнародованным в средствах массовой информации о возможных неправомерных действиях в отношении военнослужащих штурмового полка "Скала", говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
В ведомстве уточнили, что, в частности, речь шла о возможном применении насилия, превышении служебных полномочий и других нарушениях со стороны служебных лиц подразделения. По данным ГБР дело возбуждено по статье "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий".
В сентябре 2025 года в российских силовых структурах РИА Новости сообщали, что родственники военных 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в этом году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона. В Силовых структурах РФ отметили, что полк принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к своему личному составу, издевательствами и мясными штурмами.
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