Краткий пересказ от РИА ИИ
- Государственное бюро расследований Украины начало досудебную проверку полка ВСУ «Скала».
- Проверка касается возможных случаев применения насилия и превышения служебных полномочий со стороны должностных лиц подразделения.
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины начало досудебную проверку фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в штурмовом полке ВСУ "Скала", сообщили в пресс-службе ведомства.
"Работники ГБР начали досудебное расследование по фактам, обнародованным в средствах массовой информации о возможных неправомерных действиях в отношении военнослужащих штурмового полка "Скала", говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
В ведомстве уточнили, что, в частности, речь шла о возможном применении насилия, превышении служебных полномочий и других нарушениях со стороны служебных лиц подразделения. По данным ГБР дело возбуждено по статье "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий".
В сентябре 2025 года в российских силовых структурах РИА Новости сообщали, что родственники военных 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в этом году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона. В Силовых структурах РФ отметили, что полк принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к своему личному составу, издевательствами и мясными штурмами.