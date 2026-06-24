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Украина не предоставила список якобы погибших в Буче, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2026
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13:37 24.06.2026
Украина не предоставила список якобы погибших в Буче, заявил Лавров

Лавров: Украина до сих пор не предоставила список якобы погибших в Буче

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина до сих пор не предоставила список якобы погибших в Буче.
  • Лавров добавил, что вопрос о списке погибших он поднимает регулярно, но ответа нет.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Украина до сих пор не предоставила список якобы погибших в Буче, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщал, что Лавров 1 мая направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо по инсценировке в Буче, и Москва ждет четких ответов, а не отписок.
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"Я тогда попросил Гутерреша... официально обратиться к украинцам с запросом: "Дайте нам, пожалуйста, список имен людей, чьи трупы показали по телевизору BBC". Вот три года мы пытаемся хоть какой-то ответ получить", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
Он отметил, что сначала в ООН ссылались на то, что публикация таких списков якобы создаст риски для родственников, а потом просто перестали отвечать.
"Я каждый раз этот вопрос поднимаю. Сейчас я отправил в апреле уже официальное совсем очередное письмо Гутеррешу. Тишина", - добавил глава российского МИД.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче в Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском оборонном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
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