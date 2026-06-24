Украина не предоставила список якобы погибших в Буче, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина до сих пор не предоставила список якобы погибших в Буче.

Лавров добавил, что вопрос о списке погибших он поднимает регулярно, но ответа нет.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Украина до сих пор не предоставила список якобы погибших в Буче, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщал, что Лавров 1 мая направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо по инсценировке в Буче, и Москва ждет четких ответов, а не отписок.

"Я тогда попросил Гутерреша... официально обратиться к украинцам с запросом: "Дайте нам, пожалуйста, список имен людей, чьи трупы показали по телевизору BBC". Вот три года мы пытаемся хоть какой-то ответ получить", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Он отметил, что сначала в ООН ссылались на то, что публикация таких списков якобы создаст риски для родственников, а потом просто перестали отвечать.

"Я каждый раз этот вопрос поднимаю. Сейчас я отправил в апреле уже официальное совсем очередное письмо Гутеррешу. Тишина", - добавил глава российского МИД.