В Сумской области прогремели взрывы

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Конотоп Сумской области на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает городской глава Артем Семенихин.

"Взрыв", - написал Семенихин в своем Telegram-канале. Чуть позже он сообщил о еще двух взрывах в черте города.