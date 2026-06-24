В Сумской области прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Конотоп Сумской области на северо-востоке Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
- По сообщению городского главы Артема Семенихина, в черте города было зафиксировано как минимум три взрыва.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Конотоп Сумской области на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает городской глава Артем Семенихин.
"Взрыв", - написал Семенихин в своем Telegram-канале. Чуть позже он сообщил о еще двух взрывах в черте города.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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22 июня 2022, 17:18