Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат бундестага Маркус-Корнел Фронмайер раскритиковал инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца.
- Фронмайера поразило предложение канцлера сократить помощь инвалидам, чтобы продолжить финансирование Украины.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Маркус-Корнел Фронмайер подверг в соцсети Х жесткой критике новую инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца.
"Мерц теперь полностью сходит с ума? Он просто предлагает сократить помощь инвалидам. Он утверждает, что там все еще есть большой потенциал для сбережений", — написал он.
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"Что говорит о канцлере тот факт, что он предпочел бы сократить финансирование людей с инвалидностью в своей стране, а не миллиарды для Украины?" — поинтересовался Фронмайер.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.