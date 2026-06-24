Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат бундестага Маркус-Корнел Фронмайер раскритиковал инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца.

Фронмайера поразило предложение канцлера сократить помощь инвалидам, чтобы продолжить финансирование Украины.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Маркус-Корнел Фронмайер подверг в Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Маркус-Корнел Фронмайер подверг в соцсети Х жесткой критике новую инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца.

"Мерц теперь полностью сходит с ума? Он просто предлагает сократить помощь инвалидам. Он утверждает, что там все еще есть большой потенциал для сбережений", — написал он.

По убеждению парламентария, цена, которую канцлер Германии предлагает заплатить за помощь Киеву , запредельно высока.

"Что говорит о канцлере тот факт, что он предпочел бы сократить финансирование людей с инвалидностью в своей стране, а не миллиарды для Украины?" — поинтересовался Фронмайер.