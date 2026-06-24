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"Полностью сходит с ума". В бундестаге пришли в ярость из-за решения Мерца - РИА Новости, 24.06.2026
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07:35 24.06.2026 (обновлено: 07:36 24.06.2026)
"Полностью сходит с ума". В бундестаге пришли в ярость из-за решения Мерца

Депутат Фронмайер: Мерц собирается сократить помощь инвалидам ради помощи Киеву

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага Маркус-Корнел Фронмайер раскритиковал инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца.
  • Фронмайера поразило предложение канцлера сократить помощь инвалидам, чтобы продолжить финансирование Украины.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Маркус-Корнел Фронмайер подверг в соцсети Х жесткой критике новую инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца.
"Мерц теперь полностью сходит с ума? Он просто предлагает сократить помощь инвалидам. Он утверждает, что там все еще есть большой потенциал для сбережений", — написал он.
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По убеждению парламентария, цена, которую канцлер Германии предлагает заплатить за помощь Киеву, запредельно высока.
"Что говорит о канцлере тот факт, что он предпочел бы сократить финансирование людей с инвалидностью в своей стране, а не миллиарды для Украины?" — поинтересовался Фронмайер.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
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В миреГерманияУкраинаКиевФридрих МерцСергей ЛавровБундестаг Германии
 
 
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