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"Совсем скоро". На Западе заявили о переломной ситуации на СВО - РИА Новости, 24.06.2026
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06:42 24.06.2026 (обновлено: 11:35 24.06.2026)
"Совсем скоро". На Западе заявили о переломной ситуации на СВО

Профессор Миршаймер: Украина проигрывает на поле боя, и Запад не может ей помочь

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Украина проигрывает на поле боя.
  • По мнению профессора, западные страны не в силах обеспечить украинскую армию необходимыми вооружениями, в том числе ракетами Patriot.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Украина проигрывает на поле боя, и Запад не в силах поставлять необходимое ей оружие, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Русские наносят удары по украинцам с помощью авиации на высоком уровне. <…> Так, русские нанесли значительный ущерб украинской электросети. <…> При этом <…> русские наступают и одерживают на поле боя победы", — отметил он.
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По мнению профессора, западные страны и, в частности, США не в силах обеспечить украинскую армию нужными вооружениями.
"Совершенно очевидно, <…> что Украина отчаянно нуждается в дополнительных ракетах <…> Patriot, которые предназначены для уничтожения баллистических, крылатых ракет и дронов, прилетающих из России. А у США просто нет ракет Patriot, которые мы можем им дать. И это относится почти ко всему оружию в нашем инвентаре. Мы слишком много израсходовали оружия в войне с Ираном. <…> Но важнее, что Украина <…> проигрывает на поле боя. Совсем скоро русские будут контролировать весь Донбасс. <…> Россия победит в этом конфликте", — подытожил Миршаймер.
По данным Минобороны, российские войска в течение суток продолжали наступление в Красном Лимане, где зачистили 52 здания, и Константиновке, где освободили 128 зданий. Потери ВСУ на всех участках фронта составили более 1295 военнослужащих.
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В миреУкраинаРоссияСШАДжон МиршаймерЧикагский университетВооруженные силы Украины
 
 
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