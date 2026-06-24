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В Киеве повторно мобилизовали солдата, ранее уволенного из ВСУ - РИА Новости, 24.06.2026
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06:41 24.06.2026
В Киеве повторно мобилизовали солдата, ранее уволенного из ВСУ

В Киеве повторно мобилизовали получившего инвалидность после ранения

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата
Сотрудник военкомата - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве повторно мобилизовали солдата, ранее уволенного из ВСУ после получения ранения и установления инвалидности.
  • В Черниговскую область ВСУ перебросили группы 114-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, укомплектованные ограниченно годными военнослужащими, часть из которых была повторно мобилизована в 2022–2024 годах после увольнения из ВСУ по состоянию здоровья.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Киеве повторно мобилизовали солдата, ранее уволенного из ВСУ после получения ранения и установления инвалидности, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Родственники солдата В. Янова жалуются, что в киевском ТЦК (военкомат на Украине) вынудили ранее уволенного после полученных ранений украинца "добровольно" вернуться в ВСУ. Несмотря на инвалидность, повторно мобилизованный военнослужащий был отправлен в приграничный район Черниговской области, где был уничтожен", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что в Черниговскую область ВСУ перебросили группы 114-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, укомплектованные ограниченно годными военнослужащими. Часть из них, по его словам, была повторно мобилизована в 2022-2024 годах после увольнения из ВСУ по состоянию здоровья.
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