Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что для России сложилась благоприятная ситуация на Украине и в Европе.

Макговерн отметил, что коррупция на Украине усугубляет положение страны, и выразил сомнение в эффективности использования военной помощи.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Для России сложилась благоприятная ситуация на Украине и в Европе, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире Для России сложилась благоприятная ситуация на Украине и в Европе, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала

"Представляют ли европейцы угрозу для России? Да ради бога, конечно, нет. Шольц уже ушел. Макрон — следующий на очереди. <…> Просто наберитесь терпения. У России все под контролем на Украине. Ей не нужно предпринимать ничего радикального", — отметил он.

Коррупция на Украине, как считает Макговерн, усугубляет и без того незавидное положение страны.

"Украинцы, конечно, получат оружия на 90 миллиардов долларов. Но откуда они его собираются брать? Ну у США ведь много того, что им самим нужно. А европейцам придется за это платить. Так куда же пойдут эти 90 миллиардов? Скорее всего, прямо в карманы печально известных своей коррупцией украинцев", — подчеркнул эксперт.