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"Наберитесь терпения". В США приготовились к радикальным изменениям на СВО - РИА Новости, 24.06.2026
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04:49 24.06.2026 (обновлено: 16:15 24.06.2026)
"Наберитесь терпения". В США приготовились к радикальным изменениям на СВО

Аналитик Макговерн: для России сложилась благоприятная ситуация на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что для России сложилась благоприятная ситуация на Украине и в Европе.
  • Макговерн отметил, что коррупция на Украине усугубляет положение страны, и выразил сомнение в эффективности использования военной помощи.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Для России сложилась благоприятная ситуация на Украине и в Европе, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Представляют ли европейцы угрозу для России? Да ради бога, конечно, нет. Шольц уже ушел. Макрон — следующий на очереди. <…> Просто наберитесь терпения. У России все под контролем на Украине. Ей не нужно предпринимать ничего радикального", — отметил он.
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Коррупция на Украине, как считает Макговерн, усугубляет и без того незавидное положение страны.
"Украинцы, конечно, получат оружия на 90 миллиардов долларов. Но откуда они его собираются брать? Ну у США ведь много того, что им самим нужно. А европейцам придется за это платить. Так куда же пойдут эти 90 миллиардов? Скорее всего, прямо в карманы печально известных своей коррупцией украинцев", — подчеркнул эксперт.
По данным Минобороны, российские войска в течение суток продолжали наступление в Красном Лимане, где зачистили 52 строения, и Константиновке, где освободили 128 зданий. Потери ВСУ на всех участках фронта составили более 1295 военнослужащих.
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