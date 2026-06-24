Уран по сделке Киева и Лондона может попасть в третью страну, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ Уран по сделке Киева и Лондона может быть поставлен не на Украину, а на один из заводов по производству ядерного топлива в третьей стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вероятно, речь может идти о компании Westinghouse, отметила она.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уран, который планируется поставлять Украине в рамках британско-украинской сделки, может попасть на завод в третьей стране, рассказала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в канцелярии уходящего британского премьер-министра Кира Стармера заявили, что компания по обогащению урана Urenco при поддержке государства будет поставлять украинской фирме " Энергоатом " обогащенный уран для обеспечения работы АЭС на протяжении двух лет. Его общая стоимость составит 280 миллионов долларов.

"Допускаем, что физически уран будет поставляться не на Украину, а на один из заводов по производству ядерного топлива - вероятнее всего, компании Westinghouse - в третьей стране", - сказала Захарова.

В августе 2023 года Великобритания уже заключала сделку с Украиной на закупку ядерного топлива на 245 миллионов долларов, в которой участвовала Urenco. По данным "Энергоатома", всего с 2010 года с компанией Urenco было заключено три контракта на поставку ядерных материалов.

Между тем в декабре 2025 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Алексей Ртищев заявлял о рисках создания Киевом так называемой "грязной бомбы". По его словам, экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак лично курировал организационные, логистические и финансовые потоки ввоза на Украину отработанного ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций, а маршруты поставок были организованы через Польшу и Румынию.