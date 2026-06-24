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Уран по сделке Киева и Лондона может попасть в третью страну, заявили в МИД - РИА Новости, 24.06.2026
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02:49 24.06.2026
Уран по сделке Киева и Лондона может попасть в третью страну, заявили в МИД

Захарова: уран, который планируют поставить Киеву, может попасть в третью страну

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уран по сделке Киева и Лондона может быть поставлен не на Украину, а на один из заводов по производству ядерного топлива в третьей стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
  • Вероятно, речь может идти о компании Westinghouse, отметила она.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уран, который планируется поставлять Украине в рамках британско-украинской сделки, может попасть на завод в третьей стране, рассказала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в канцелярии уходящего британского премьер-министра Кира Стармера заявили, что компания по обогащению урана Urenco при поддержке государства будет поставлять украинской фирме "Энергоатом" обогащенный уран для обеспечения работы АЭС на протяжении двух лет. Его общая стоимость составит 280 миллионов долларов.
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"Допускаем, что физически уран будет поставляться не на Украину, а на один из заводов по производству ядерного топлива - вероятнее всего, компании Westinghouse - в третьей стране", - сказала Захарова.
В августе 2023 года Великобритания уже заключала сделку с Украиной на закупку ядерного топлива на 245 миллионов долларов, в которой участвовала Urenco. По данным "Энергоатома", всего с 2010 года с компанией Urenco было заключено три контракта на поставку ядерных материалов.
Между тем в декабре 2025 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Алексей Ртищев заявлял о рисках создания Киевом так называемой "грязной бомбы". По его словам, экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак лично курировал организационные, логистические и финансовые потоки ввоза на Украину отработанного ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций, а маршруты поставок были организованы через Польшу и Румынию.
В феврале пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие.
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