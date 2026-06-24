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"Они притворяются". На Западе сделали заявление о провокациях против России - РИА Новости, 24.06.2026
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01:27 24.06.2026 (обновлено: 01:37 24.06.2026)
"Они притворяются". На Западе сделали заявление о провокациях против России

Аналитик Берлетик: конфликтом на Украине управляют США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский военный аналитик Брайан Берлетик заявил, что США выступают главной движущей силой в украинском конфликте.
  • По мнению Берлетика, США создают видимость невмешательства, используя Европу как посредника в прокси-войне.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. США делают вид, что не участвуют в украинском конфликте, но именно они выступают главной движущей силой этого противостояния, заявил американский военный аналитик, офицер морской пехоты в отставке Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала.
"США используют Европу как посредника. Они создают видимость, будто не участвуют в конфликте на Украине, и хотят дистанцироваться от учащающихся провокаций против России со стороны Европы, хотя именно они всем этим руководят. Это их прокси‑война", — отметил он.
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По мнению Берлетика, никаких острых противоречий между Вашингтоном и Брюсселем в отношении украинского конфликта никогда не было, как нет и сейчас.
"Когда вы видите, как Европа и США притворяются, будто между ними произошел разрыв, и при этом США заявляют: "Ну, нас Украина больше не интересует", — на самом деле они по‑прежнему буквально управляют всей этой прокси‑войной", — добавил эксперт.
В прошлом году США и НАТО создали инициативу PURL, по которой европейские страны закупают продукцию американской оборонной промышленности для Украины. При этом прямая помощь от Вашингтона не предусмотрена.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
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