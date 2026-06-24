"Они притворяются". На Западе сделали заявление о провокациях против России

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский военный аналитик Брайан Берлетик заявил, что США выступают главной движущей силой в украинском конфликте.

По мнению Берлетика, США создают видимость невмешательства, используя Европу как посредника в прокси-войне.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. США делают вид, что не участвуют в украинском конфликте, но именно они выступают главной движущей силой этого противостояния, заявил американский военный аналитик, офицер морской пехоты в отставке Брайан Берлетик в эфире США делают вид, что не участвуют в украинском конфликте, но именно они выступают главной движущей силой этого противостояния, заявил американский военный аналитик, офицер морской пехоты в отставке Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала

"США используют Европу как посредника. Они создают видимость, будто не участвуют в конфликте на Украине , и хотят дистанцироваться от учащающихся провокаций против России со стороны Европы, хотя именно они всем этим руководят. Это их прокси‑война", — отметил он.

По мнению Берлетика, никаких острых противоречий между Вашингтоном и Брюсселем в отношении украинского конфликта никогда не было, как нет и сейчас.

"Когда вы видите, как Европа и США притворяются, будто между ними произошел разрыв, и при этом США заявляют: "Ну, нас Украина больше не интересует", — на самом деле они по‑прежнему буквально управляют всей этой прокси‑войной", — добавил эксперт.

В прошлом году США и НАТО создали инициативу PURL, по которой европейские страны закупают продукцию американской оборонной промышленности для Украины. При этом прямая помощь от Вашингтона не предусмотрена.