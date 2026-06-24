Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский военный аналитик Брайан Берлетик заявил, что США выступают главной движущей силой в украинском конфликте.
- По мнению Берлетика, США создают видимость невмешательства, используя Европу как посредника в прокси-войне.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. США делают вид, что не участвуют в украинском конфликте, но именно они выступают главной движущей силой этого противостояния, заявил американский военный аналитик, офицер морской пехоты в отставке Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала.
По мнению Берлетика, никаких острых противоречий между Вашингтоном и Брюсселем в отношении украинского конфликта никогда не было, как нет и сейчас.
"Когда вы видите, как Европа и США притворяются, будто между ними произошел разрыв, и при этом США заявляют: "Ну, нас Украина больше не интересует", — на самом деле они по‑прежнему буквально управляют всей этой прокси‑войной", — добавил эксперт.
В прошлом году США и НАТО создали инициативу PURL, по которой европейские страны закупают продукцию американской оборонной промышленности для Украины. При этом прямая помощь от Вашингтона не предусмотрена.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.