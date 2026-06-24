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В Харькове вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 24.06.2026
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01:21 24.06.2026
В Харькове вновь прогремели взрывы

В Харькове прогремела повторная серия взрывов

© ГСЧС Одесской областиУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© ГСЧС Одесской области
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Харькове прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги.
  • Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучала воздушная тревога.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Повторная серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24".
Во вторник телеканал "Общественное" четырежды сообщал о взрывах в Харькове.
"Взрывы в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала "24".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.
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