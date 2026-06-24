В Харькове вновь прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги.
- Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучала воздушная тревога.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Повторная серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24".
Во вторник телеканал "Общественное" четырежды сообщал о взрывах в Харькове.
"Взрывы в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала "24".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18