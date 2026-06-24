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В МИД высказались о мощностях Украины по выпуску топлива для АЭС - РИА Новости, 24.06.2026
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00:27 24.06.2026 (обновлено: 02:18 24.06.2026)
В МИД высказались о мощностях Украины по выпуску топлива для АЭС

Захарова: Россия не знает о возможностях Украины по производству топлива для АЭС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что России неизвестно о наличии на Украине промышленных мощностей для самостоятельного производства ядерного топлива.
  • Ранее в канцелярии уходящего британского премьер-министра Кира Стармера заявили, что компания по обогащению урана Urenco при поддержке государства будет поставлять украинской фирме "Энергоатом" обогащенный уран для обеспечения работы АЭС на протяжении двух лет.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москва не знает о наличии на Украине мощностей для самостоятельного производства там ядерного топлива в рамках британско-украинской схемы по поставкам урана, рассказала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в канцелярии уходящего британского премьер-министра Кира Стармера заявили, что компания по обогащению урана Urenco при поддержке государства будет поставлять украинской фирме "Энергоатом" обогащенный уран для обеспечения работы АЭС на протяжении двух лет. Его общая стоимость составит 280 миллионов долларов.
Британский флаг на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Британия будет поставлять Украине обогащенный уран
16 июня, 03:14
"Насколько мы понимаем, речь идет о неких планируемых поставках низкообогащенного урана в целях изготовления ядерного топлива для украинских АЭС ... Нам неизвестно о наличии на Украине промышленных мощностей для самостоятельного производства ядерного топлива", - сказала Захарова.
В августе 2023 года Великобритания уже заключала сделку с Украиной на закупку ядерного топлива на 245 миллионов долларов, в которой участвовала Urenco. По данным "Энергоатома", всего с 2010 года с компанией Urenco было заключено три контракта на поставку ядерных материалов.
Между тем в декабре 2025 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Алексей Ртищев заявлял о рисках создания Киевом так называемой "грязной бомбы". По его словам, экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак лично курировал организационные, логистические и финансовые потоки ввоза на Украину отработанного ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций, а маршруты поставок были организованы через Польшу и Румынию.
В феврале пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие.
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5 июня, 16:35
 
В миреУкраинаРоссияВеликобританияМария ЗахароваКир СтармерАлексей РтищевЭнергоатомВойска РХБЗМАГАТЭ
 
 
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